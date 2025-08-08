Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia un vecino de Amara: «Esta delantera parachoques de un vehículo lleva abandonada casi un mes en la calle Illunbe. Se entiende que los servicios de limpieza no tengan que ocuparse de esto, que debería haberse llevado a un garbigune, pero por desgracia cada vez se ven más este tipo de actitudes incívicas».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Un parachoques que lleva «un mes» en Amara

Disfrutamos de un cielo despejado y soleado con altas temperaturas a lo largo del día de ayer

DV

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:36

Paseo Oriamendi

Solicita Baltasar de la Hera: «En el paseo Oriamendi, desde su inicio en el número 2 se presenta un levantamiento de acera ... peligroso. Lleva creciendo así mucho tiempo. Además, los tilos están muy crecidos, con ramas sin podar en los alcorques, molestando el paso. El crecimiento, cada vez de mayor altura, de esos árboles opaca la luz de las farolas. En la acera hay tramos que están levantados, creando bordillos molestos para caminar. Y el muro de enfrente de Jesuitinas necesita un poda».

Espacios grises

