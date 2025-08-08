Sirimiri: Un parachoques que lleva «un mes» en Amara

Paseo Oriamendi

Solicita Baltasar de la Hera: «En el paseo Oriamendi, desde su inicio en el número 2 se presenta un levantamiento de acera ... peligroso. Lleva creciendo así mucho tiempo. Además, los tilos están muy crecidos, con ramas sin podar en los alcorques, molestando el paso. El crecimiento, cada vez de mayor altura, de esos árboles opaca la luz de las farolas. En la acera hay tramos que están levantados, creando bordillos molestos para caminar. Y el muro de enfrente de Jesuitinas necesita un poda».

Atención médica

Opina Mari Echave: «Qué pena siento, y rabia también, al ver que la atención médica que teníamos –envidia de muchos– se ha ido al garete. No me vale la excusa de que no hay médicos. Hay que mejorar sus condiciones para que no se vayan todos a la privada. No es de recibo que pida una consulta con un especialista –en mi caso traumatólogo– y me den hora para febrero. Que se empleen recursos para lo que de verdad importa a la ciudadanía –sanidad, educación...–. Si no nos quejamos parece que nos conformamos con lo que hay. Yo no me resigno, así que animo a todos a presentar una queja en atención al paciente. Yo ya estoy en ello. A ver si conseguimos que mejoren y volvamos a tener lo que teníamos».

Música callejera

Comenta J. M.: «El día de San Ignacio iba paseando con mi mujer tranquilamente por el paseo de La Concha, cerca del Ayuntamiento, cuando vimos una concentración bastante grande de gente en la barandilla. Parece ser que era una actuación de una persona que ya había terminado y la gente, inusualmente, se acercaba a felicitarle, abrazarle y a darle dinero al intérprete. Por todo eso, nos interesamos, y fuimos afortunados de que, por circunstancias, una persona cercana al artista nos dedicara una pieza. Qué delicadeza, categoría, sensibilidad, gusto y qué bueno, a diferencia de muchos que están actuando, de ahí que entendiéramos la reacción del público cuando había finalizado después de tres horas de actuación callejera. Se trata de un chico muy joven tocando el violín llamado Sergio, donostiarra, estudiante de Musikene. Una auténtica gozada escucharle y verle. Me pregunto si para poder actuar en las calles hay algún responsable con criterio que da los permisos y si existe algún tipo de baremo para otorgarlos. Si no es así, estaría bien que existiera una figura. Presumimos mucho de ciudad cultural, Quincena Musical, Jazzaldia, Festival de Cine, y pienso que la calle también es cultura e imagen y hay que cuidarla y recuperar cosas que se están perdiendo en muchos ámbitos».

Plaza Bilbao

Dice Puri: «Escribo para quejarme sobre el gran charco que se crea cuando llueve alrededor del quiosco de la Once de la plaza Bilbao. Una vergüenza».

Agradecimiento

Nos envía estas líneas Patxi Artola: «Es de buen nacido ser agradecido. Suelo leer muchas críticas que aparecen en esta sección contra el Ayuntamiento, supongo que algunas justas y otras no tanto... Yo solo quiero agradecer al consistorio, y en concreto al departamento que lo ha decidido, que se vaya a instalar un semáforo en el paseo de Lugaritz a la altura del bar el Campus Bera Bera. Gracias a ello van a evitar una desgracia que se veía venir. Por motivos profesionales tengo que cruzar de forma diaria ese paso de cebra y ningún vehículo lo respetaba, temiendo por mi vida en más de una ocasión por las altas velocidades ilegales que algunos alcanzan en este tramo –otro tema a revisar–. Me consta que hay gente de la zona de cierta edad que tenía que dar un rodeo para evitarlo por el miedo de atropello. Pues eso… ¡Muchas gracias!».