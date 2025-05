Sirimiri: Nuevo paso de peatones en la avenida de la Libertad

Obras

Marta se dirige al alcalde: «Soy una donostiarra que ve lo mal que está San Sebastián. Incómoda, llena de obras, insegura, las carreteras llenas ... de baches, Antiguo, Amara, Centro, Gros... Vas en moto mirando la carretera llena de baches, independientemente de las obras, para no caerte. Yo le pregunto qué hace por el que vive aquí. Nos llena de prohibiciones, obras, nos quita sitio para aparcar a los residentes, nos hace ir a todos los vehículos por el mismo sitio. Vial de Amara: las obras a medias, acabados sin terminar, rotondas peligrosas, ensanchamientos de carretera con estrechamiento. Te metes mal y tienes que volver a dar una vuelta impresionante. ¿Ciudad sin humos? pregunta al que vive en Urbieta, Amara... En resumen, San Sebastián es una ciudad saturada, llena de ruidos y obras, insegura. Vd no vive ni en el Centro, ni en Amara ni el Antiguo, ni en Gros y se nota. Le invitamos a darse una vuelta por los barrios para que lo viva Vd. mismo. Gracias Sr. alcalde por los años que nos está haciendo vivir, llenos de obras, ruidos, incómodos e inseguras. ¿Cuándo van a terminar semejante obrón, algo que la mayoría de los donostiarras no estábamos de acuerdo?».

ZBE

J. P. dice que está «completamente de acuerdo con el escrito de Pedro Ciga. Para decirnos que las multas de la ZBE se ponen en su mayoría a los extranjeros, se lo podían haber ahorrado. Lo que no dicen es que pierden tiempo y nuestro dinero en multarles, porque luego no se cobran. Explíquenselo a la ciudadanía. Aquí pagamos un potosí por el impuesto de circulación y no podemos circular. No han solucionado nada».

Aita Donostia

Escribe Enrique sobre el tráfico en Amara: «No soy vecino de Amara, pero por diferentes motivos ya he pasado en coche en tres ocasiones por la plaza Aita Donostia viniendo por el paseo de Errondo, y la cola es permanente. Motivo: el semáforo situado al final es un error, dura 12 segundos abierto, pasan 5 coches y luego permanece unos 70 segundos cerrado. Así es imposible la fluidez. Pero es más: el siguiente semáforo que hay seguido, está en rojo y solo tiene espacio para albergar a los 5 coches que han pasado desde el primer semáforo. Esta secuencia es incomprensible ya que supone un atasco permanente en el paseo de Errondo, una vía que hasta ahora era fácil, ágil y disuasoria de entrar en el centro de Amara ya que bordea dicho barrio sin causar grandes perjuicios a nadie. No cuestiono el diseño de la plaza, pero los técnicos de Movilidad no pueden permitir este despropósito».

Agradecimiento

Koro Aizpuru Azcue expresa su agradecimiento a una médico del ambulatorio de Benta Berri: «A través de este medio y con el corazón lleno de gratitud quisiera expresarte mi más sincero agradecimiento por todo el cuidado, la dedicación y la profesionalidad que has demostrado durante todos estos años como médica en el ambulatorio de Benta Berri y por tanto como médico de mis padres (ya fallecidos). Siempre fui testigo de tu compromiso con la salud de mis padres, de tu atención personalizada y de tu capacidad para brindarnos tranquilidad y apoyo en momentos importantes. No solo ha sido tu competencia profesional lo que admiro, sino también tu humanidad y tu calidez en el trato. Igualmente, quisiera mencionar a tu enfermera Vicky, por su profesionalidad, empatía y cariño. Sé que este cambio en tu vida profesional es una decisión importante y deseo que tengas los mejores resultados en este nuevo capítulo. Te deseo todo lo mejor en tu futuro y que sigas siendo una fuente de inspiración para todos los profesionales de la salud».