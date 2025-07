Sirimiri: Necesidad de pivotes en Eskalantegi

Motos

R. T. protesta: «Resulta indignante la tolerancia del Ayuntamiento, la Guardia Municipal y Movilidad con las motos. Cualquiera puede observar las velocidades de circuito, ... el ruido es tremendo, la circulación temeraria, se saltan semáforos en rojo, aparcan donde les da la gana... Resulta sorprendente que muchas motos y ciclomotores generan más ruido que cualquier autobús y nadie controla este asunto. Por otra parte, en una zona específica, el Alto de Miracruz, es muy fácil verles alcanzar velocidades temerarias, cuando está limitado a 30 km/h. A cualquier hora del día y de la noche hacen un ruido tremendo y el Ayuntamiento mira hacía otro lado».

Ratas en Oleta

Denuncia Marimar Iglesias la situación que observa en el barrio de Oleta (Altza): «Cada día siento más vergüenza por mi ciudad. Con los años, allá por donde miro veo zonas verdes convertidas en maleza que hacen intransitable el paso, bancos inservibles y deteriorados por el paso del tiempo, barandillas roñosas sin atisbo de pintura blanca, y suciedad en las calles. Estos son algunos de los muchos ejemplos que reflejan el abandono de los barrios, sobretodo, y la falta de mantenimiento y limpieza. Pero lo que causa verdadero asco, e incluso miedo, además de indignación, es la normalización de las ratas entre nosotros. En Oleta, se ven a cualquier hora, entre las vías del tren, el parque, el bidegorri y, sobretodo, en la basura, donde ya es imposible acudir a un contenedor sin tener un percance. A quien corresponda, le pediría que se ocupe de una puñetera vez de solucionar un problema tan desagradable e insalubre, que ya es cotidiano».

Turismo

Eugenio considera que el turismo no es el origen de los males de la ciudad: «San Sebastián es lo que es: una de las ciudades más prósperas y bellas del país gracias al turismo. Gracias a él, San Sebastián evitó un oscuro destino como ciudad portuaria e industrial. Sus bellos edificios, sus jardines y paseos, hasta la propia bahía y sus playas, los tenemos gracias al turismo. Son los turistas los que mantienen gran parte del comercio y los negocios de la ciudad, sosteniendo a muchas familias. Los pisos turísticos dan de comer a no pocos donostiarras, a diferencia de los hoteles, a menudo en manos de grandes empresas extranjeras. Incapaces de procurar vivienda para los millones de inmigrantes que hemos recibido en los últimos años, las autoridades estatales y locales han encontrado en la demonización de los pisos turísticos un chivo expiatorio, que oculta su pésima gestión. San Sebastián ha acogido en pocos años a más de veinte mil nuevos habitantes, y las viviendas turísticas siguen siendo unas mil doscientas. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar tanta impostada demagogia al respecto?».

Domingo de atasco

Dice J. M. Odriozola: «Domingo glorioso de sol y playas, paseos, o lo que fuera. A eso de las 10.30 horas se empieza a formar un atasco brutal en el Paseo de Ondarreta, calles Logroño, Mauleón, etc. Llegando por Olarain hasta la plaza de Europa. Un ciudadano bloquea con su bici la carretera en el Parque de Zubimusu e intenta explicar a las decenas de automóviles y motoristas –a los bicicleteros no, porque circulan por las aceras, como siempre– que la calle Iruña está cortada por algún triatlón o algo así. Desesperante. Ya sabemos que ningún guardia municipal podría intentar colaborar en algo, puesto que no existen. Pero, ¿y los de Movilidad? ¿A nadie se le ocurrió cortar el tráfico en la plaza de Europa dirección la playa? ¿O se pensaba que mientras salían del bucle, los automovilistas se cansarían de tanta espera y regresarían a casa?. Por lo que se ve, seguimos cada vez mejor».