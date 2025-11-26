Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier nos envía esta imagen para denunciar el poco tacto de colocar maquinaria empresarial en el Palacio de Miramar junto a una escultura de Richard Serra. «Esto es un escándalo. A quién se le ocurre colocar este depósito al lado de una escultura que la ciudad ha recibido en préstamo».
Sirimiri: Maquinaria industrial junto a una escultura

Temperaturas moderadas, cielo muy cubierto durante todo el día y chubascos intermitentes

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:22

Alejandro Terrones dirige una carta al alcalde: «Antes que nada quiero felicitarle por su logro personal en su parpicipación en el maratón que el ... domingo dia 23 recorrió las calles de nuestra ciudad y quiero aprovechar este hecho para pedirle una reflexión sobre algunas declaraciones suyas en las que vinculaba de forma implicita la migración con la inseguridad ciudadana. Simplemente decirle que el domingo pasado, 40 chicos magrebies se encargaron, junto con otros voluntarios/as de controlar el tráfico en otros tantos puntos por donde discurría la carrera. La mayoría de ellos lo hicieron después de haber dormido en la calle, su domicilio habitual, levantándose a las 6 de la mañana para poder estar a las 8 en su puesto y poder así garantizar la seguridad de los 11.500 atletas entre los que usted mismo se encontraba. Le dirijo ésta carta no con una intención crítica sino como una invitación a la reflexión. Aprovecho esta ocasión para agradecer a Donosti Eventos la confianza y el cariño demostrado para con los chicos».

