Sirimiri: Limpieza de la zona verde abandonada

Bicicletas

scribe J. M. Odriozola: «Contemplo esperanzado en nuestro DV de hoy, la foto del nuevo pasadizo inferior de Atotxa, más que nada porque ... falta menos para volver a la normalidad perdida hace años con tanta obra. Aunque, y volviendo a la desgraciada habitualidad de nuestra ciudad, observo una maravilla que desaparecerá en breve, si no lo ha hecho ya. ¡No hay bicicleteros driblando peatones! Como continúan los criteriums ciclistas en Cristina Enea, el cachondeo en las aceras de todos los barrios, y la absoluta falta de Guardia Municipal, no tardarán en organizarse vueltas rápidas por el nuevo pasadizo o cualquier otro evento bicicletero. Así nos va».

Taxi, de mal en peor

Denuncia María A.: «Vamos de mal en peor. Por mucho que los taxistas digan que los ciudadanos estamos todo el día quejándose de su mal servicio, cuando según ellos no lo es, la evidencia dice que es así. La última del servicio de taxis de San Sebastián es que ya no puedes llamar para pedir un servicio en una hora determinada. Sólo se puede pedir en el momento en el que vayas a usarlo. Es decir, tienes que jugarte el llegar a una cita médica, a un entierro o a coger un tren/ autobús o avión, por poner algunos ejemplos, a que cuando llames te cojan inmediatamente o a que en ese preciso momento te puedan enviar un taxi. ¿Esto es un servicio de calidad? ¿Esto es un servicio público? Definitivamente, no. Solo espero que llegue pronto el día en que los VTC entren en nuestra ciudad y se preste el servicio que nos merecemos».

Accesibilidad en Hériz

Dice Baltasar de la Hera: «La llegada al centro de cultura de Lugaritz desde el paseo de Heriz, que tiene una pendiente progresiva desde la calle Matia, se dificulta para algunos usuarios. Hay quejas de personas mayores, sin impedimentos físicos, que les resulta costoso llegar andando por la subida continuada. También desde Escolta Real, contornos Mikeletes, Pío Baroja, Sanserreka y algunas otras zonas a igual nivel o similar que el de la calle Matia. ¿Está en proyecto sustituir o mejorar la accesibilidad de la larga escalera desde Escolta Real hasta el centro de cultura en el Paseo de Heriz? Si la respuesta a esta pregunta es sí, ¿cuándo se hará? Informen o publiquen el estado de esa gran mejora o propongan otra alternativa. Para circunstancias parecidas, por parte del sector de Movilidad del Ayuntamiento y Dbus –empresa pública que pagamos todos– se estudian recorridos de accesibilidad al centro de cultura con microbuses. Hay que insistir en la mejora de la escalera, es una mejora necesaria para todos los ciudadanos. Hagan algo señores de Movilidad del Ayuntamiento, ojalá lleguen a esa edad con tales deficiencias y necesidades. No olviden otras zonas altas de San Sebastián».

Parque Menchu Gal

Comenta Maite Imaz: «Escribo unas letras para comentar el lamentable estado de abandono en el que se encuentra el parque Menchu Gal, situado en Amara. Tiene árboles majestuosos, sanos y vivos. A diario pasa la máquina de turno limpiando las aceras que lo rodean. Sin embargo, no entra jamás al parque. Las hojas de los árboles alfombran el suelo. Hay una pérgola que agradecería unas manos de pintura, al igual que los bancos. Y no digo nada de los baños, que llevan, y siguen, tantos años cerrados. Sin comentario. ¿A qué se debe semejante abandono? ¿A qué obedece semejante desidia por parte del Ayuntamiento? Agradecería alguna aclaración por su parte».