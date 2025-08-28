Sirimiri: «Imprescindible» poda en Mikeletegi

Maribel nos envía esta foto del paseo Mikeletegi de Miramon y dice: «A la altura de la rotonda de acceso a Viralgen y Tecnalia, es imprescindible que se poden los arbustos de este paso de peatones. Las zarzas, algunas con pinchos, imposibilitan un paso seguro por la acera, obligando al viandante a andar por la carretera, lo que supone un peligro».

DV San Sebastián Jueves, 28 de agosto 2025, 06:02 Comenta Compartir

Inseguridad

Escribe Koro Aranburu: «Ya está bien, esta ciudad se está convirtiendo en peligrosa y nuestras autoridades locales no hacen nada. La Guardia Municipal ... solo se ve metida dentro de los coches patrullando en coche por las aceras y en sitios tan peligrosos como La Concha o el Puerto a las doce de la mañana. Estoy harta de tener miedo si vuelvo a casa a las once de la noche y de saber que a amigas mías les han atracado a punta de navaja, cosa que no ocurría en esta ciudad nunca, ni siquiera en la época en que la heroína estaba entre nosotros. Y mis amigas no han denunciado porque el trato recibido por una de ellas que sí lo hizo ha sido nefasto tanto a nivel policial como en los juzgados, con aquello de «no podemos hacer nada». Pues para eso nos sobran policías, juzgados y políticos. La población extranjera si viene a trabajar y a buscar un futuro mejor siempre ha sido bienvenida, pero si viene a vivir de la Renta de Inserción Social y otras ayudas y no respetar las leyes, pues deben volver a su país, como se dijo se pensaba hacer previa reunión de jueces y autoridades políticas y policiales. Euskadi nunca ha sido racista, pero con esta política de mirar hacia otro lado va a lograr que la gente lo sea y al final eso es voto a la derecha reaccionaria y eso no nos conviene a nadie y menos a la población migrante honrada».

Piedras en Ondarreta Opina L. A: «Cuando ya pensábamos que debía haber razones técnicas difíciles de solventar, o que por ahora no se sabía bien cuál era la solución, y cuando, ya con esto, dábamos el año por pasado, contando con que alguna solución se encontraría para el próximo año, nos enteramos que es un problema de contratos, de gestión administrativa, sin más. Que alguien no ha hecho los deberes cuando tocaba y, por lo visto, ha decido tomarse un 'año sabático'. Y ahora sí, ahora que entramos en septiembre, van a actuar a través de un contrato menor, o algo así. Esto en la privada tiene efectos. Y debiera, con más motivo, tenerlos en la administración pública. Pero no será así. Por lo menos, escuchen las voces de la gente. Quizás se lo piensen». Alquiler de pisos Solicita José Miguel Mitxelena: «Los políticos quieren que los propietarios de una segunda vivienda en Donostia la saquen al alquiler, pero no garantizan una serie de circunstancias que hacen que dichos propietarios las tengan vacías y es el cobro de las rentas, que los inquilinos respeten los muebles y demás enseres de la vivienda, que tu piso no se convierta en una piso en el que el inquilino subarriende la misma y donde han empezado a vivir 4 personas que son las que figuran en el contrato y luego sean 10. Y tú tengas que atender a las quejas de los demás copropietarios, que tengas que pagar los gastos de abogado y procurador para desahuciar al inquilino por incumplimiento de contrato, que tengas que esperar el retraso en el juzgado por dos años y que no te paguen la renta en ese plazo, que se ponga en riesgo tu salud por toda esta experiencia, etc, etc». Bidegorris Comenta J. P.: «¿Por qué en Donosti, cuando hacen o arreglan un bidegorri, no utilizan asfalto 'gorri'? Se ve mejor para el paseante y para no meterse en el carril. Los pueblos de los alrededores y provincias así lo siguen haciendo... siempre al revés».

Temas

Tecnalia

Viralgen

Alquiler

Sirimiri

Juzgados

Vivienda