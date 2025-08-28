Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maribel nos envía esta foto del paseo Mikeletegi de Miramon y dice: «A la altura de la rotonda de acceso a Viralgen y Tecnalia, es imprescindible que se poden los arbustos de este paso de peatones. Las zarzas, algunas con pinchos, imposibilitan un paso seguro por la acera, obligando al viandante a andar por la carretera, lo que supone un peligro».
Sirimiri: «Imprescindible» poda en Mikeletegi

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:02

Escribe Koro Aranburu: «Ya está bien, esta ciudad se está convirtiendo en peligrosa y nuestras autoridades locales no hacen nada. La Guardia Municipal ... solo se ve metida dentro de los coches patrullando en coche por las aceras y en sitios tan peligrosos como La Concha o el Puerto a las doce de la mañana. Estoy harta de tener miedo si vuelvo a casa a las once de la noche y de saber que a amigas mías les han atracado a punta de navaja, cosa que no ocurría en esta ciudad nunca, ni siquiera en la época en que la heroína estaba entre nosotros. Y mis amigas no han denunciado porque el trato recibido por una de ellas que sí lo hizo ha sido nefasto tanto a nivel policial como en los juzgados, con aquello de «no podemos hacer nada». Pues para eso nos sobran policías, juzgados y políticos. La población extranjera si viene a trabajar y a buscar un futuro mejor siempre ha sido bienvenida, pero si viene a vivir de la Renta de Inserción Social y otras ayudas y no respetar las leyes, pues deben volver a su país, como se dijo se pensaba hacer previa reunión de jueces y autoridades políticas y policiales. Euskadi nunca ha sido racista, pero con esta política de mirar hacia otro lado va a lograr que la gente lo sea y al final eso es voto a la derecha reaccionaria y eso no nos conviene a nadie y menos a la población migrante honrada».

