Sirimiri: Homenaje a los pescateros y pescateras de Amara

Rodaje en Amara

Protesta un vecino de Isabel II, en Amara: «El martes por la mañana nos encontramos con toda la calle vallada y sin ... poder aparcar. Hemos preguntado el motivo y nos dicen que es por un rodaje. ¿No podían avisar con más tiempo de que van a anular un montón de plazas de aparcamiento para que estemos prevenidos y podamos buscarnos alternativas? Se ve que nadie piensa en los residentes del barrio».

Una más de taxis

Comenta Begoña Miralles: «Este martes a la mañana tomamos un taxi tras recibir una llamada urgente desde Osakidetza. Debíamos trasladarnos urgentemente al Hospital Universitario Donostia para realizarnos unas pruebas. Estuvimos más de 20 minutos intentando contactar con la centralita de las dos empresas de taxis de la ciudad, en ambos casos sin éxito. Finalmente conseguimos un taxi y durante el trayecto hasta la residencia le comenté al conductor del taxi la dificultad para contactar con las centralitas y su respuesta fue tan sorprendente como despectiva: 'Si todo el mundo llama a la vez, es normal que no se pueda contestar. Además, a ustedes no les importan nuestras condiciones, solo piensan en lo suyo. Esto no es un servicio público, siempre pueden coger un autobús'. Eso me respondió el conductor. Entiendo que los profesionales del taxi puedan enfrentarse a condiciones laborales complicadas, pero eso no justifica que además del mal servicio que prestan, se nos trate con desprecio, y menos todavía en una situación de urgencia, Todos tenemos derechos y deberes, y la cortesía debería de ser uno de ellos».

Refugiados en Amara

Comenta Yone Rentería: «El Ayuntamiento debe hacerse eco de las necesidades de las personas solicitantes de asilo en Amara, que solo están esperando a que la maquinaria burocrática responda a sus solicitudes. No es de recibo que no tengan los mínimos... Creo que se les podía dar pase para utilizar servicios públicos como las duchas de polideportivos o habilitar áreas para dormir en las escuelas que en verano están cerradas... Es preciso que las instituciones actúen. Los ciudadanos están respondiendo con solidaridad, pero estos mismos ciudadanos eligen a sus representantes para dar soluciones. Una y otra vez nos escudamos en protocolos y bla bla bla. Es hora de poner herramientas para agilizar estos trámites y en el ínterin dotar a los que esperan de unas mínimas condiciones. Es cosa de todas las instituciones que, por cierto, se someten, no lo olvidemos, a la ley de las urnas».

Motos en Easo

Solicita A. G.: «Ha publicado El Diario Vasco que la calle Easo abre reurbanizada para taxi, bus y motos. Solicitamos figure este último término en el asfalto de dicha calle también, es decir que aparezca la palabra 'motos' en el suelo, tal y como aparecen el resto».

Más secadores

Pide María Luisa Aranguren: «En los vestuarios de La Concha solo hay un secador disponible, los demás no funcionan. A quien corresponda reparar, o en su caso reponer, que lo haga por favor. Porque solo hay un secador utilizable en todo el vestuario».

Regata de Igara

Comenta el vecino J. P.: «Sobre la regata de Igara, lo que tienen que hacer y no han hecho es limpiar el fondo de piedras y fango y los laterales de zarzas. Y a las barandillas darles un repaso y barnizarlas y dejarse de florituras autóctonas. Más mantenimiento es lo que tenían que haber realizado, que de ser un parque, lo han encajonado entre edificios y huele de pena».