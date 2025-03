Sirimiri: «Hierbajos» en el paseo de Francia

Mónica Ormazabal comenta que tras recoger a unos amigos en la Estación delNorte «nos comentaron lo mal que tenemos los jardines del paseo de Francia. Y es verdad, están dejados a más no poder con hierbajos altos presentando una estética más que lamentable. De cara a esta primavera urge una remodelación con una hierba cuidada y con flores».

Costas

Comenta M. Iruretagoiena: «Playa de la Concha (1.350 metros de largo, 40 m. de anchura media): 290 toldos. Playa de Ondarreta (600 m. ... de largo, 100 m. de ancho medio): 424 toldos, 82 carpas, 157 sombrillas, dos chiringuitos más terraza, un negocio de kayak, etc. El verano pasado, con marea alta era imposible poner la toalla en la arena ya que el agua llegaba hasta la primera línea de toldos (literal). Encima este año el Ayuntamiento ha tenido la brillante idea de ampliar la temporada de toldos hasta el 30 de septiembre, privándonos de los únicos días en que se podía disfrutar de la playa sin toldos ni perros. La playa es un espacio público para el disfrute de toda la ciudadanía, no solo de los que consuman o puedan alquilar un toldo: reduzcan las filas de toldos (lo diga la Ley de Costas o no) y mantengan la temporada hasta el 15 de septiembre».

Gracias ETS Escribe Alicia Zubeldia: «Quisiera agradecer a Euskal Trenbide Sarea (ETS), como promotora, y a Construcciones Mariezcurrena, como ejecutora de las obras que están realizando en el tramo de la vía del Topo, que se sitúa en paralelo al paseo de Errondo, a la altura de la calle Javier de Barkaiztegi, por la constante y completa información que nos están dando a los vecinos sobre su ejecución, la duración de las mismas y la enorme empatía que están mostrando para aminorar las importantes y continuas molestias que su actividad nos genera día y noche. Desde el primer momento, hace un año, supimos que las excavadoras nos iban a abrir las calles en canal para desviar una regata que baja de Aiete hacia Amara y después de las pasadas navidades también tuvimos puntual información sobre las afecciones que las obras están teniendo en nuestro quehacer diario, además de disculpas por el ruido continuo e intenso que sus perforadoras y excavadoras originan por la noche. Estamos muy agradecidos a ETS y Construcciones Mariezcurrena porque durante todo este año hemos aprendido a conocer con cuántos tipos de máquinas excavadoras operan, la complejidad de los trabajos de perforación, la celeridad en el trabajo aprovechando que el Topo no circula, etc. Lo malo es que el insomnio que nos están generando estas obras a los vecinos de la calle Javier de Barkaiztegi no va a ser nada comparable con el que se va a originar con la continua circulación de trenes de mercancías que cada noche transitarán por esta vía, sin que exista un proyecto que trate de eliminar la contaminación acústica de este tráfico que quiere impulsar ETS. Muchas gracias a ETS y Construcciones Mariezcurrena por su cercanía y comprensión con los vecinos». Asentamientos Critica N.S.: «En la zona del puente de Astiñene hay tres asentamientos ilegales. En la mediana hacia Riberas se han asentado de nuevo tras retirarles ni hace un mes, bajo el puente y bajo la autovía hay dos desde hace muchísimos meses. Suciedad, delincuencia... ¿Qué hay que hacer para que les quiten de ahí y cierren/vallen la zona para que no vuelvan? Frente a ellos, un paseo muy concurrido, un club deportivo lleno de chavales... ¿Estamos esperando a que pase algo? ¿Cada cual dónde quiera y cómo quiera? En pleno Centro seguro que no permitirían esto». Viviendas vacías Comenta Catalina Amutxastegi: «Leyendo el DV del domingo veo que se han quedado a gusto con la zona tensionada. Hay mucha gente que no usa el piso como residencia pero sí para su actividad profesional. Con lo que no es una vivienda vacía. El Ayuntamiento quiere cobrar un 150% de recargo en el IBI. En muchos casos 600 euros más. Exagerado. No van a solucionar el problema, simplemente llenar las arcas. Esos vecinos están desprotegidos. Son viviendas en uso, muchas desde hace 50 años».

