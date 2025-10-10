Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escribe J. L.: «Recientemente se ha rehabilitado el paso por la calle Intxaurrondo 72, dando lugar a una acera más ancha. Pero han dejado un poste de farola antiguo en mitad de dicha acera dificultando el paso. No costaría mucho atrasar esa farola y situarla, igual que el resto, pegada al muro de la finca. Sin duda mejoraría el paso de sillas y cochecitos de bebé».
Sirimiri: Farola que dificulta el paso en Intxaurrondo

Empeoró el tiempo en la jornada de ayer; el cielo se mantuvo gris y llovió a ratos

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:02

