Sirimiri: «Faltan contenedores en Amara»

Autobús en Morlans

Comenta Amaia Mendiguren: «Los vecinos de Amara Bai se han reunido para conseguir firmas para que les amplíen los horarios de autobús ... a su barrio, es una gran idea que espero llegue a buen puerto. Yo vivo en Morlans y aquí todo el mundo se queja, pero nadie hace nada, así que, por mi parte, también me gustaría tener las mismas reivindicaciones que ellos y sumarme a lo que piden para mi barrio. Ojalá nos hagan caso, sería estupendo».

Chiringuito en Zurriola

Pide Ascen: «Llevo años alquilando toldo en Zurriola. Hasta el año pasado, hemos tenido un chiringuito, que pertenecía al Club Tintín y que ofrecía a los usuarios un servicio estupendo. Lamentablemente, la temporada pasada, el club nos dijo adiós, y con él se suprimió el chiringuito. Por lo que pasamos un verano sin poder comprar nada. Pensamos que esta carencia era estructural, que este verano el Ayuntamiento licitaría y sacaría a concurso el alquiler de un chiringuito que diera servicio a la playa, pero la temporada ha comenzado y los usuarios de la playa de Zurriola, en el sector que va desde la primera rampa al lado del Kursaal hasta más allá de la zona de sombrillas, no disponemos de un pequeño bar playero. Sabemos que está en marcha el ZMare, pero este edificio se ha convertido en un restaurante y no es muy digno subir en bañador, además de que hay que recorrer 500 metros a pleno sol simplemente para tomar algo. Del bar del Groseko en Sagüés ni hablamos. Señores del Ayuntamiento, ¿pueden darnos alguna explicación a esta carencia? Cuando la playa de La Concha cuenta con diferentes servicios hosteleros, igual que ocurre en Ondarreta. ¿Vamos a ser los usuarios de Gros los discriminados y perjudicados porque ya no existe el Tintín? Por favor, denme alguna respuesta».

Servicio de taxi

Pregunta Manuela Sanz: «¿Cómo se puede conseguir un servicio de taxi? Llamando por teléfono a las dos empresas que tenemos no se logra, porque no hay manera de hablar con ellos. En las últimas semanas he necesitado en varias ocasiones utilizar el servicio de taxi, siempre entre semana y por la mañana, y primeras horas de la tarde. Pero, solo lo he conseguido una vez y porque el taxista paró en la calle al ver mi requerimiento. El servicio de taxi de San Sebastián por unos pocos meses ha funcionando bastante bien, ya no, y así me lo reconoció este taxista que me llevó».

Zonas verdes

Dice Ignacio J. Larrañaga: «Es impresentable el mantenimiento de muchas zonas verdes de la ciudad. Llevamos varios años que están llenas de hierbajos, estos crecen vigorosamente y cuando deciden cortarlos, los trituran dejando los parterres marrones, en vez de verdes, y llenos de restos de siega a modo de estropajos. No merecen ser calificadas como zonas verdes. Señor Carlos García, como concejal representante de Mantenimiento y Servicios Urbanos, le sugiero que actúe y mejore la calidad de las zonas verdes. No podemos seguir así. Una de dos, o el Ayuntamiento planifica mal las necesidades del número de cortes anuales de la hierba en cada parterre, o las contratas no cortan las veces necesarias que les indica el Ayuntamiento. En el Antiguo, se marcaron las orquídeas que nacen en las plantas blandas y desde entonces no se corta la hierba, ni siquiera en donde no hay ninguna de ellas. Según un jardinero 'Hasta el mes de julio vamos a estar así, hasta que semillen'. Los rebrotes de la base de los troncos de los tilos no se cortan. La imagen es de negligencia, un mantenimiento de muy poca calidad, se trabaja a la carrera. Los parterres en vez de céspedes, parecen bosques de hierbajos».