Sirimiri: Falta de sitio para aparcar en Bidebieta

Txara 1

Denuncia Lorea Fernández: «Mi madre es usuaria de Txara 1 y muy a nuestro pesar será trasladada a Fraisoro en Zizurkil, si nada lo ... impide. La Diputación no explica qué criterios sigue a la hora de decidir quién se queda en otra residencia de Donosti y quién se va. Trabajamos y vivimos en Donosti, este traslado nos perjudica ya que no podremos visitarla con la frecuencia y cercanía que hemos hecho hasta ahora. Deberían haber pensado el impacto humano y familiar que conlleva».

Encendido de luces

Escribe una vecina: «Quisiera expresar mi malestar por la decisión del alcalde de encender las luces de Navidad en pleno Black Friday. Con ello ha conseguido que los comercios locales se hundan aún más, sobre todo aquellos de barrios que no sean el centro. Los comerciantes donostiarras ya advirtieron de que esta coincidencia les perjudicaba, y aun así sus preocupaciones fueron ignoradas. Encendiéndolas un viernes a las 19:30 solo ha conseguido que la gente tras salir de trabajar haya ido a coger sitio y así complicar ya un difícil año a los comercios locales. Habría sido mucho más beneficioso realizar el encendido en un sábado, como en Irun, un día festivo, propicio para atraer familias y visitantes a pasear por la ciudad, y, sobre todo, a consumir en el pequeño comercio. Espero que en próximas ocasiones se escuche a quienes sostienen día a día la vida comercial de nuestros barrios y se apueste por decisiones que beneficien a toda la ciudad, no solo a unos pocos».

Martutene

Alejandro Terrones escribe: «Es preocupante ver con qué recurrencia las instituciones vinculan la delincuencia y la seguridad ciudadana con la migración. En el caso de nuestra ciudad, Donostia, lo hacía el anterior alcalde y lo hace el actual. Solo tenemos que leer sus declaraciones para comprobarlo. Las últimas en esta saga son las relacionadas con el desalojo y asistencia de las personas que viven en las escuelas de Martutene. El Ayuntamiento, al explicar su labor, declara que entre los habitantes del lugar «hay quien estudia o trabaja, y quien delinque». Declaraciones irresponsables como esta empujan al pensamiento colectivo de nuestra sociedad hacia actitudes racistas y xenófobas. Se liga la delincuncia con una procedencia determinada y, además, se hace con paralelismos sin tener en cuenta que, según datos del propio Ayuntamiento, el porcentanje de delincuentes dentro del colectivo es de un escaso 1%. Es decir, noventa y nueve deshumanizadas personas de cada cien tienen que demostrar diariamente su inocencia. En mi opinión solo hay dos razones para este discurso que ciertos representantes institucionales utilizan habitualmente: o lo hacen de forma irreflexiva o con un interés mediático electoralista frente al miedo de perder votos hacia posiciones ultra nacionalistas, como ha sucedido en Cataluña. Personalmente desearía que fuese la primera razón aunque mi sentido común, de forma inquietante, me dicta que es la segunda».

Presa de Artikutza

Propone M. N.: «Hace un tiempo los ecologistas y el Ayuntamiento decidieron vaciar la presa para que se regenerasen las márgenes y el entorno. Ahora deciden romper un pedazo de presa, supongo que por el impacto visual. Mi reflexión es la siguiente: ¿Somos conscientes del cambio climático? Último verano con récord de temperaturas, el otoño con menos precipitaciones, por otro lado, la presa de Añarbe es grande pero tendrá un límite (proyecto de miles de viviendas en los alrededores de Donostia). Seguramente me tratarán de alarmista pero los datos están ahí. ¿Merece la pena deshacernos de un embalse aunque sea pequeño?».