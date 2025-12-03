Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Mikel: «La falta de zonas públicas para aparcar y la saturación de las existentes en Azkuene, Gomistegi, Gaiztarro y Bidebieta, conlleva a situaciones como las de la foto. Pasaia va a poner en marcha su ordenanza reguladora de estacionamiento y en estas zonas mencionadas el Ayuntamiento de Donostia, ¿tiene algo previsto? ¿Se va a dar solución a situaciones como esta y otras similares?».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Falta de sitio para aparcar en Bidebieta

Pudimos ver algunos rayos de sol en el comienzo de la semana, pero lo bueno se acaba

DV

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:55

Comenta

Txara 1

Denuncia Lorea Fernández: «Mi madre es usuaria de Txara 1 y muy a nuestro pesar será trasladada a Fraisoro en Zizurkil, si nada lo ... impide. La Diputación no explica qué criterios sigue a la hora de decidir quién se queda en otra residencia de Donosti y quién se va. Trabajamos y vivimos en Donosti, este traslado nos perjudica ya que no podremos visitarla con la frecuencia y cercanía que hemos hecho hasta ahora. Deberían haber pensado el impacto humano y familiar que conlleva».

