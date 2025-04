Sirimiri: Falta de civismo para depositar la basura

Pintadas

Escribe Arantxa J. L.: «Sr. alcalde y concejales, tenemos una ciudad llena de pintadas por todas partes. Da vergüenza ver muros, persianas, bancos, farolas ... y papeleras llenos de pintadas. Hace falta más vigilancia para evitar que esos vándalos que no respetan los bienes comunes y ajenos nos ensucien la ciudad. Hay que detenerlos y multarlos severamente. Es necesaria una limpieza rápida de dichas pintadas. No vale con decir que se están borrando. Hace falta más eficacia. No puede ser que estemos años esperando que limpien parques públicos y bancos para sentarnos, fachadas de casas, papeleras, farolas... Se pueden hacer muchas cosas para solucionar el problema».

Aceras

Comenta Conchita: «Entiendo que una persona de mi edad (76 años) tenga problemas de movilidad, pero el caso es que la semana pasada me caí dos veces en la calle. Los adoquines están bastante mal puestos, algunos sobresalen, otros están rotos. Yo no he querido poner denuncias, y estoy segura que hay mucha gente que también se cae y tampoco las pone, a no ser que se rompa algún hueso. Yo no me he roto nada pero he tenido la cara como un mapa, las rodillas con heridas, las manos también... Menos mal que vino la ambulancia y me curaron. Al Ayuntamiento le pido que continuamente revisen todas las aceras para evitar que pasen estas cosas. Los impuestos se deben reflejar de alguna manera. Tenemos la ciudad más bonita del mundo. Pues que siga así, pero hay que mantenerla».

Manteo

Maite dice: «No dudo de la buena fe y de la buena voluntad de la persona que ha escrito en el Sirimiri sobre el desalojo de Manteo. Tampoco dudo de que entre los jóvenes magrebíes haya también chicos (nunca veo ninguna chica) que legítimamente haya venido a buscar una vida mejor de manera honesta. Mi experiencia y la de mi entorno, sin embargo, es bien distinta a la descrita por la ciudadana: jóvenes magrebíes deambulando con latas de cerveza, robando en comercios locales, peleándose en medio de la calle y molestando a nuestras hijas en el mejor de los casos. Pregunte usted a abogadas de oficio que pagamos todas junto con sus traductores para que le cuenten el origen del incremento exponencial de casos y delitos en la ciudad. En fin, abran las puertas de su casa a aquellas personas de buena fe que lo merezcan y todas remaremos a favor pero, por favor, que nuestro Ayuntamiento se asegure de que todas las personas que viven y vienen a nuestro país respeten las leyes y normas de todos. Sólo así lograremos una convivencia en paz».

Los bancos

Critica Nora Aldasoro: «Es penoso el estado de los bancos blancos del paseo de Gernika y el parque Menchu Gal. No se pintan desde hace años y están asquerosos. En ellos es imposible sentarse, al igual que ocurre con los del paseo de Bizkaia que no se han barnizado en años y están llenos de verdín lo que hace que los ancianos que usan estos paseos o bien se manchen o bien se tienen que traer un trapo o revista para sentarse. Eso sí, aplaudir lo bonitos que están los nuevos bancos del parque de Araba».

Paseo de Francia

Escribe Marta G.: «Me gustaría anunciar de un posible riesgo en el paseo de Francia, a la altura de la parada de Dbus 193 (estación del Norte). En este punto, el carril para bicis cruza la zona peatonal y muchas personas, especialmente mayores, niños y turistas, no lo detectan con facilidad. Los ciclistas circulan bien, pero la falta de señalización clara puede generar situaciones peligrosas».