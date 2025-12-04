Sirimiri: «Hace falta una barandilla en Beloka»

Denuncia Ángel: «En el paseo Beloka con el parque Basoerdi, zona muy próxima al colegio Aldapeta, la vía peatonal está sin rematar. Es neceseario que esa barandilla que cubre una parte del paseo se amplíe al resto de la acera. Además de ayuda para muchos peatones, sirve como protección para evitar posibles caídas al verde. No se entiende que no la hayan puesto ya, la verdad».

Iluminación

Escribe G. Pérez de Preboste: «Estoy de acuerdo con el comentario de José Luis de que hay escasa iluminación en la ciudad. Yo vivo en el barrio de Amara Berri y cuando oscurece no se ve nada, con el riesgo que conlleva para sufrir accidentes, además de la inseguridad que provoca por los posibles hurtos y atracos que ya se producen en el barrio. Una ciudad bien iluminada no solo previene incidentes, sino que también transmite tranquilidad».

Pantomima

Indica Juan González: «En los Presupuestos Participativos del año 2023 se seleccionó con 604 votos la propuesta 'Evitar accidentes en el paseo de Berio'. Consistía en pedir la colocación de tres badenes en dicho paseo para que los coches no circularan tan rápido, ya que dada la pronunciada cuesta en curva de la calle, es un peligro para los peatones. La valoración de los técnicos del Ayuntamiento fue que era una propuesta viable y en los presupuestos para el 2025 se aprobó una partida de 75.000 euros para estas obras. Como no han empezado las mismas y se termina el año, hemos reclamado a través de Udalinfo y la respuesta ha sido: 'El lugar elegido para colocar el badén no se adecúa a la normativa', y nada más. Mientras que esperamos que no se produzca ningún atropello, nos preguntamos para qué sirve esta pantomima de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento».

Alcalde y fotos

Félix Garay comenta: «Por fin una foto del alcalde en la que no está 'chupando plano'. El Diario Vasco, martes 2, página 15. El nuevo alcalde, Jon Insausti, está integrado en el grupo, detrás. Y no como Goia, que siempre se ponía delante como protagonista en vez de anfitrión».

Alquileres

Opina Ignacio Escarda: «Me parece una auténtica vergüenza el precio que han alcanzado los alquileres en toda España. Concretamente en San Sebastián un piso que no sea de temporada ronda los más de 1.200 euros. Repito, 1.200 euros, el sueldo de muchos trabajadores. Con el añadido de que te colocan unos requisitos que en muchas ocasiones no reúnes. Tengo una conocida que, por no poder permitirse un piso, vive en una habitación compartida. Repito, habitación compartida. ¡Basta ya!».

Ascensor Aquarium

Señala Francisco José Sánchez: «Con motivo de la noticia de DV sobre el cierre del ascensor del Aquarium por remodelación del mismo, quisiera que consideraran en esta remodelación la instalación de puntos de luz suficientes en la zona de espera en la planta cero, que actualmente al atardecer se encuentra en oscuridad total, en especial los puntos muertos, a la derecha de la puerta de acceso. Este planteamiento ya se realizó en el Ayuntamiento sin resultado».

Realojos

Mar Parra dice: «Esta semana he oído decir al Sr. alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, que hay que integrar a todas las personas que están viviendo de okupas en Martutene, lo cual me parece una idea excelente. Como sugerencia, le indico que el Ayuntamiento tiene muchas necesidades de mano de obra, ya que la ciudad deja bastante que desear en limpieza, jardinería, etc... por lo cual sería una buena idea colocar a estas personas en esos trabajos, que la mayoría de ellos no necesitan mucha cualificación. Saldríamos ganando todos los ciudadanos y, por supuesto, ellos también. Piénsenlo, creo que sería una