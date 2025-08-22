Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia J.M. Odriozola: «Me ha impactado el lamentable estado de la barandilla en la desembocadura del Urumea, en pleno Paseo de Salamanca. Nuestra ciudad era conocida en otra época por su limpieza, así que ¿por qué esta desidia? ¿Por qué la absoluta falta de vigilancia y mantenimiento? ¿Qué está pasando? Lamentable».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Estado «lamentable» de la barandilla

Chaparrones ocasionales cayeron durante un día fresco, con algo de viento y algún rayo de sol

DV

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:46

Taxi «obsoleto»

Comenta Raquel: «Tengo padres de 83 años que dependen del servicio de taxis para desplazarse al ambulatorio y hospital. Deben de programar ... sus solicitudes de taxi con más de 45 minutos de antelación a sus citas médicas, no por comodidad, sino por intentar asegurarse un taxi que les lleve. El problema se agrava dramáticamente en verano con la gran afluencia de visitantes, cuando conseguir un taxi se convierte en una misión imposible para los residentes. Nos encontramos ante un servicio obsoleto, completamente dependiente de que alguien atienda el teléfono. Para nuestros mayores y para la ciudadanía en general, esto no es una molestia menor, si no que es una barrera real para acceder a la atención sanitaria. Ciudades como Milán han demostrado que la convivencia entre taxis y plataformas digitales es beneficiosa, garantizando disponibilidad y eficiencia. San Sebastián no puede seguir anclada en un modelo que penaliza a quienes más necesitan este servicio. Nuestros mayores merecen dignidad en sus desplazamientos, no dependen de un sistema que sistemáticamente les falla».

Espacios grises

