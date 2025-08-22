Sirimiri: Estado «lamentable» de la barandilla

Taxi «obsoleto»

Comenta Raquel: «Tengo padres de 83 años que dependen del servicio de taxis para desplazarse al ambulatorio y hospital. Deben de programar ... sus solicitudes de taxi con más de 45 minutos de antelación a sus citas médicas, no por comodidad, sino por intentar asegurarse un taxi que les lleve. El problema se agrava dramáticamente en verano con la gran afluencia de visitantes, cuando conseguir un taxi se convierte en una misión imposible para los residentes. Nos encontramos ante un servicio obsoleto, completamente dependiente de que alguien atienda el teléfono. Para nuestros mayores y para la ciudadanía en general, esto no es una molestia menor, si no que es una barrera real para acceder a la atención sanitaria. Ciudades como Milán han demostrado que la convivencia entre taxis y plataformas digitales es beneficiosa, garantizando disponibilidad y eficiencia. San Sebastián no puede seguir anclada en un modelo que penaliza a quienes más necesitan este servicio. Nuestros mayores merecen dignidad en sus desplazamientos, no dependen de un sistema que sistemáticamente les falla».

Limpieza en Jai-Alai

Escribe Txus Muñoz: «Hace un cuarto de hora he intentado cruzar con mi scooter la calle Jai-Alai. Imposible, una alfombra tupida de hojas secas me impedían avanzar, me desvío sorteando obstáculos y al final, vuelta a Ategorrieta. Gracias Ayuntamiento, me han dado el día. Claro que les importa poquísimo el estado de las calles en lugares con tan poco glamour. Seguro que han garantizado las del Centro».

Reforma calle Easo

Responde Luis Z. M.: «Por la respuesta de Alfonso Goikoetxea a mi Sirimiri, creo que no transmití bien mi parecer sobre la reforma de la calle Easo. Parece que ha entendido que prefiero filas de aparcamiento a aceras para peatones. Lo que decía en mi queja es que no entiendo que se reforme la calle Easo para pasar de filas de aparcamientos a espacio para que los bares hagan negocio con sus terrazas. Ni antes, ni después de la reforma usted o yo disfrutamos de mayor espacio peatonal, simplemente han cambiado el espacio de aparcamiento para vecinos por espacio de terrazas para los bares de la calle. Ninguna mejora para el peatón ni para los servicios de emergencias. Otra cosa habría sido dejar más espacio para los peatones y una vía de paso para los servicios de emergencia, pero ese no es el caso».

Caravanas Antiguo

Expresa Conchi Abalde: «Los vecinos de la zona de universidades estamos bastante hartos de lo que pasa en esta zona con las caravanas. Las que no caben ni en el aparcamiento, ni en la Universidad, y aparcan por las aceras próximas. Nos meten el culo de la caravana dentro de la acera, haciendo imposible el paso porque o sales a la carretera o –si hay hierba al lado– se suben a ella. Si llamas por la mañana a los municipales, te atienden y mandan a los de Movilidad, pero por la tarde –como me pasó a mi hace dos días– te tienen 10 minutos de reloj al teléfono y te cuelgan. Ayer vi como una moto de los municipales pasaba por su lado y como si no las viera. Además, el bosquecillo que está al lado de la calle Andrestegui está llenito de heces humanas, porque que yo sepa los perros no se limpian con Kleenex. Sr. Alcalde, haga algo que este barrio –como otros muchos– está muy abandonado».

Kiosko cerrado

Dice Puri: «Me parece vergonzoso que después de tantos años que lleva cerrado el kiosko de periódicos de Urbieta continúe ahí, obstaculizando el paso a la gente. Y aprovecho para pedir que pongan más visible el panel de los horarios de los buses que está detrás del arbusto».