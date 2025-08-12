Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reflexiona un ciudadano: «Es una pena que luzcan así de tristes dos de las esquinas del estadio de Anoeta. La Real o el Ayuntamiento deberían hacer algo para que estas zonas no parezcan tan dejadas de la mano de dios, ya sea pintándolas o colocando un panel con los colores txuri-urdin. Habrá soluciones baratas e imaginativas que mejoren un poco esta dejadez».
El buzón del lector donostiarra

Sirimiri: Esquina sin rematar en el estadio

El calor sigue pegando fuerte y ni las playas ni las piscinas parecen ya suficientes para aliviar la sensación térmica de los últimos días

El Diario Vasco

Martes, 12 de agosto 2025, 07:02

Peligros en el Txofre

Añade Albina Abril a una queja anterior que se publicó en Sirimiri sobre la plaza del Txofre: «Hay bicis a lo ... loco de niños y mayores y balonazos descontrolados en la plaza roja. Pasas por los alrededores y te llevas un chutazo de críos y no tan críos que juegan a ver quién le pega más fuerte al balón. Hay un cartel antiguo de multa de 15.000 pesetas -90 euros- para quien juegue al balón en el soportal sin bares del lado de Segundo Izpizua. Y lo de las bicis aterrando a los vecinos es una lacra. Y más en estas tardes de verano».

Espacios grises

