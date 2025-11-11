Sirimiri: Escombros sin control en Isabel II

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Critica Juan Agirre: «Es de vergüenza el estado que a diario presenta la avenida de Isabel II de Amara, llena de basuras, escombros, cajas de frutería y muebles viejos. La ciudad pierde enteros en materia de limpieza a pasos agigantados entre la falta de educación de unos cuantos y la inacción de quienes tienen la responsabilidad. La ciudad está hecha un asco».

Arranca una semana en la que las temperaturas agradables y el buen tiempo se mantendrán hasta el viernes

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:50

Servicio de taxi

Denuncia una lectora: «El viernes a las 19.20 horas, con dos niños pequeños, me acerqué a la parada de taxis de ... la avenida de Madrid. Nunca suelo coger uno pero teníamos frío, llovía y estábamos muy cansados. Al pasar unos minutos y ver que no venían taxis, llamé y me dijeron que daban el aviso. Pasaron de nuevo unos quince minutos y volví a llamar. Tardaron en contestar, pero insistí ya bajo la lluvia que por favor enviaran un taxi. Vino una señora mayor con bolsas en la misma situación que yo. Volvieron a pasar más de diez minutos y no apareció ninguno. Tampoco cogían ya en ningún teléfono. Un día normal. No había tráfico. Nada que pueda justificar esto. Tras 40 minutos de espera, con frío y mi hijo pequeño llorando, me tuve que ir al tren andando muy muy frustrada. Qué pena no poder disponer de un taxi cuando lo necesitas. Saber que es un milagro en esta ciudad hace que dejes de hacer planes por ello».

