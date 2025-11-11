Sirimiri: Escombros sin control en Isabel II

Servicio de taxi

Denuncia una lectora: «El viernes a las 19.20 horas, con dos niños pequeños, me acerqué a la parada de taxis de ... la avenida de Madrid. Nunca suelo coger uno pero teníamos frío, llovía y estábamos muy cansados. Al pasar unos minutos y ver que no venían taxis, llamé y me dijeron que daban el aviso. Pasaron de nuevo unos quince minutos y volví a llamar. Tardaron en contestar, pero insistí ya bajo la lluvia que por favor enviaran un taxi. Vino una señora mayor con bolsas en la misma situación que yo. Volvieron a pasar más de diez minutos y no apareció ninguno. Tampoco cogían ya en ningún teléfono. Un día normal. No había tráfico. Nada que pueda justificar esto. Tras 40 minutos de espera, con frío y mi hijo pequeño llorando, me tuve que ir al tren andando muy muy frustrada. Qué pena no poder disponer de un taxi cuando lo necesitas. Saber que es un milagro en esta ciudad hace que dejes de hacer planes por ello».

Amara y fútbol

Critica R. D.: «Es ingente la porquería y malos olores con que nos invaden los hinchas de la Real Sociedad cuando juega en casa. Es desaconsejable pasar por las plazas Ferrerías y Armerías a cualquier hora antes del partido. Hay que empujar a los demás para poder pasar. Los hinchas mean en la calle y contra los árboles. Al día siguiente del partido hay olor a meadas por todas partes. Esto es la dictadura del fútbol con la aquiescencia del Ayuntamiento. ¿Y dónde está el local de tragos que se iba a abrir en el propio estadio? Cuanto más callamos, más se nos ríen: la dirección de la Real, la hostelería y el Ayuntamiento».

Poda de árboles

Escribe Isa E.: «Ahora que tenemos nuevo alcalde, esperemos que se preocupe más por el mantenimiento de los árboles que tenemos entre Pío Baroja y la calle Palacio. Hace más de 26 años que no se realiza ninguna poda y los árboles han crecido de forma desmesurada, llegando incluso a posarse en el cableado del tendido eléctrico. Además, con los temporales de viento que tenemos últimamente, estos árboles son un peligro para la gente que paseamos por la zona. Guarden una partida del presupuesto para este fin, por favor».

Churrería

Opina M.L.D. en referencia al 'sirimiri' sobre la presencia de la churrería en el paseo de Francia. «No es la primera vez que leo una carta en contra de su colocación en dicho paseo. No sé qué problema ven en que esté salvo que no les gusten los churros, ya que el habitáculo ha mejorado con ese aire de casita de madera parecidas a las que ponen en Navidad. Somos muchos los que disfrutamos de comer los churros. Dejemos que el alcalde dedique su tiempo a cosas más importantes».

Atención médica

Comenta J. P. en contestación a Maritxu. «¿Por qué no hace una queja en atención al paciente en Osakidetza? Ni soy sanitario ni trabajo en Osakidetza, pero me ofende su escrito. Tanto a mí como a mi familia siempre nos han tratado muy bien, con diligencia y profesionalidad. No sé a qué viene tanta acritud. En urgencias, de 7 horas no baja lo que tengo que esperar, pero hay que tener paciencia. A nadie le gusta, pero están haciendo su trabajo, dedicando el tiempo que sea menester, faltaría más. Más me fastidian los que faltan a sus citas, ya sean en Atención Primaria o pruebas, mamografías, etc. y ni siquiera anulan. Eso sí que deberían atajarlo, pero los de arriba, no los que tienen contacto directo con el paciente, que ya tienen lo suyo. ¡Ánimo, sanitarios! Qué poquita memoria tiene la gente».