Sirimiri: Escaleras sucias en la calle Autonomía

Ciudad Jardín

Comenta Carlos Idarreta: «No salgo de mi asombro al leer las declaraciones al Diario Vasco de la concejala Ane Oyarbide diciendo que en Ciudad ... Jardín apuestan por una urbanización de calidad, acompañadas de una foto de la nueva calle del barrio en la que predomina el cemento por todos lados, con unos alcorques extremadamente diminutos junto a la carretera y demasiado separados entre ellos. ¿Acaso para ella un ejemplo de urbanización de calidad es la que se hizo en la cercana Travesía de Loiola, donde predominan las aceras sin arbolado y el 90% del espacio es para carreteras de coches y aparcamientos por todos lados? ¿O acaso el pésimo ejemplo de Txomin con cantidad de aceras sin árboles y un superávit gigantesco de coches aparcados por todos lados? Resulta lamentable que en las nuevas urbanizaciones el Ayuntamiento apueste por el predominio del cemento y los coches, algo muy alejado de las nuevas urbanizaciones que se realizan en las ciudades del norte de Europa, donde predomina el espacio para el peatón sobre los coches y las nuevas aceras están llenas de árboles y vegetación por todos lados. Además, el Ayuntamiento al no incorporar arbolado de grandes dimensiones en las nuevas aceras no está teniendo en cuenta el cambio climático y las cada vez más extensas olas de calor, lo cual es lamentable».

Inseguridad

Protesta Jaime Gaviria: «Me he quedado estupefacto al leer las recientes declaraciones del Alcalde Sr. Eneko Goia, sobre la inseguridad en nuestra ciudad, en las que afirma que Donostia es una ciudad segura. Sr. Alcalde: ¿en qué ciudad vive usted? ¿Es que no es consciente de lo que está pasando en San Sebastián desde hace tiempo? ¿La policía municipal y la Ertzaintza no le informan de lo que ocurre? No hay semana en que no aparezcan publicadas en el periódico noticias sobre asaltos con arma blanca, robos, agresiones sexuales, peleas entre okupas en edificios abandonados… Pondré como ejemplo el último caso conocido: el de un vecino de Amara que ha estado a punto de ser asesinado por dos indeseables que intentaron atracarle en su propio portal, cuando volvía a casa por la noche. Además de la descripción de los sucesos que hace la víctima, en el reportaje se recoge que una vecina de la zona afirma que tienen mucho miedo y que la inseguridad es tremenda. Otra persona que trabaja cerca de donde ocurrieron los hechos ratifica que estos sucesos son más frecuentes de noche y que la gente del barrio se está quejando mucho. Yo personalmente, y en poco tiempo, he presenciado al menos cinco intervenciones de la Policía Municipal y Ertzaintza arrestando a delincuentes. Ya tengo cierta edad y no he conocido jamás una situación de delincuencia como la que estamos viviendo. Señor Goia: Donostia ya no es una ciudad segura. Lo fue, pero aquella época ya pasó. Y le interpelo: ¿qué va a hacer usted para que los ciudadanos podamos entrar a nuestros portales sin mirar atrás para ver si alguien nos sigue? ¿Para que nuestras hijas puedan volver solas a casa los sábados por la noche? ¿Para que podamos pasear por cualquier lugar de la ciudad sin miedo? ¿Va a hacer algo? Y si me permite, pregúntese qué ha cambiado en Donostia, en los últimos dos o tres años, para que una ciudad que era segura haya dejado de serlo».

Motos abandonadas

Dice Txarli: «Hace un mes se avisó a la Guardia Municipal de 3 motos que llevaban tiempo abandonadas en la calle Extremadura n°3. Me dijeron que ya pasarían, pero ahí siguen. Están quitando plazas de aparcamiento, pues en este barrio de Intxaurrondo encima escasean. Si estuvieran en el centro de la ciuidad en dos días estarían retiradas».