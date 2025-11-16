Sirimiri: Descanso entre tamarindos en Ondarreta

Perros en las playas

Maite responde a I. G.: «Sigo pensando lo mismo, lo siento. Su respuesta no me convence nada. Hay sitios públicos donde ... muchos no queremos perros, ni humos, ni músicas que nos molesten en nuestros momentos de disfrute. Somos muchos los que opinamos igual. No tengo por qué estar aguantando suciedades ni orines en un lugar donde pienso que hay que cuidarlo, mantenerlo limpio y protegerlo precisamente lo más higiénicamente posible. No me hable de los incívicos que dejan todo tirado y fuera de las papeleras, porque si por mi fuese tampoco les dejaría bajar a la playa. Y hablé de Zarautz porque la norma de prohibir fumar en la playa me pareció lo correcto. En cuanto a la normativa de los perros, opino igual que para aquí... Queremos una playa limpia y libre de suciedades. Cuiden de nuestros arenales. Creo que los perros no deben bajar a la playa, no solo ya en verano. Muchos paseamos en invierno y no tenemos que aguantar que nos vengan corriendo, nos importunen o nos intimiden porque nos dan miedo».

Árbol en Egia

Denuncia Marta Gómez: «Los vecinos del portal 49 de Duque de Mandas solicita la presencia del Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento ante la situación provocada por un árbol cuyas ramas invaden parte de la propiedad privada, alcanzando fachadas y ventanas. La falta de mantenimiento impide la entrada de luz natural en las viviendas y supone un riesgo de seguridad en días de viento o lluvia. Pese a haber solicitado en varias ocasiones la revisión y acondicionamiento del árbol, no hemos recibido respuesta por parte de los servicios municipales. La comunidad pide una actuación urgente para restablecer la seguridad, la salubridad y la iluminación en la zona».

Radares y velocidad

Opina Gabi Sola: «Cuando veo que en zonas donde por peligrosidad se decide instalar un radar de 30 km/h, me pregunto si este tipo de dispositivos cumple con su cometido. Me refiero a que si pasas a más de esa velocidad se consigue que te multe, pero no que todo el mundo reduzca la velocidad. Me pregunto si no sería más efectivo instalar un paso de cebra elevado, por ejemplo, delante de Jesuitas, que sí que cumpliría con que los conductores redujeran su velocidad, no habría que sancionar y sobre todo protegeríamos al peatón en esa zona que se considera peligrosa. A veces la solución no es multar».

Salarios

Expone M. G.: «No entiendo ni las prioridades ni las estrategias de los sindicatos de hoy en día. Sabía que el tema de las desigualdades va por barrios e incluso por hogares, no tanto por naciones... En cualquier caso, les invito a los sindicatos de este país a proteger realmente a quien lo necesita. Están muy bien las movilizaciones en favor de los trabajadores de la educación pública, pero les aseguro que en esta ciudad hay mucha gente en la hostelería que trabaja en condiciones de precariedad sin que ninguno de estos sindicatos institucionales parezca preocuparse mucho».