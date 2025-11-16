Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La donostiarra Salomé nos envía dos imágenes. Una de ellas es una tienda de campaña con alguien dentro de lo que parece es un acceso a las cabinas de Ondarreta. La otra es la que ilustra este sirimiri: «Paseando por la playa de Ondarreta me he encontrado a las 13 horas con esta escena. ¿Esto se puede permitir en esta ciudad a plena luz del día o me he perdido alguna norma nueva?».

Sirimiri: Descanso entre tamarindos en Ondarreta

Tiempo revuelto con ratos de sol y nubes con temperaturas en descenso tras varios días de bochorno

DV

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:07

Comenta

Perros en las playas

Maite responde a I. G.: «Sigo pensando lo mismo, lo siento. Su respuesta no me convence nada. Hay sitios públicos donde ... muchos no queremos perros, ni humos, ni músicas que nos molesten en nuestros momentos de disfrute. Somos muchos los que opinamos igual. No tengo por qué estar aguantando suciedades ni orines en un lugar donde pienso que hay que cuidarlo, mantenerlo limpio y protegerlo precisamente lo más higiénicamente posible. No me hable de los incívicos que dejan todo tirado y fuera de las papeleras, porque si por mi fuese tampoco les dejaría bajar a la playa. Y hablé de Zarautz porque la norma de prohibir fumar en la playa me pareció lo correcto. En cuanto a la normativa de los perros, opino igual que para aquí... Queremos una playa limpia y libre de suciedades. Cuiden de nuestros arenales. Creo que los perros no deben bajar a la playa, no solo ya en verano. Muchos paseamos en invierno y no tenemos que aguantar que nos vengan corriendo, nos importunen o nos intimiden porque nos dan miedo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  6. 6

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  7. 7 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  8. 8

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara
  9. 9

    Anulan una oposición de ascenso en la Policía Local de Irun por la exigencia del euskera
  10. 10

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Descanso entre tamarindos en Ondarreta

Sirimiri: Descanso entre tamarindos en Ondarreta