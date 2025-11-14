Sirimiri: Demolidas las escaleras de Ondarreta

Participación

Egia Bizirik Auzo Elkartea envía el siguiente escrito: «Hace unos días, el Ayuntamiento ha publicado los proyectos que han resultado más votados dentro ... del proceso de Presupuestos Participativos. En la asociación de vecinos de Egia, un año más, nos sentimos engañados. Cada año tenemos la duda de participar en el proceso o no participar. Y todos los años terminamos con la misma sensación. El proceso seguido no es el adecuado. No hay manera de saber por qué muchas propuestas no pasan el filtro. Tal como se lleva a cabo, los barrios con más población consiguen más votos, lo que no parece ser equilibrado. Y tampoco son adecuadas las propuestas sometidas a votación… Muchas se refieren al mantenimiento de instalaciones, de parques... Eso lo tiene que hacer el Ayuntamiento sin necesidad de que los vecinos propongan nada. Desgraciadamente, el mantenimiento de la ciudad, en general, deja mucho que desear y los vecinos no ven otra vía para presentar sus quejas. Porque las vías de participación en Donostia son pobres, muy pobres. Cosa curiosa: De las diez propuestas aceptadas, cuatro se refieren a baños públicos, urinarios… Se puede tomar a broma este hecho pero, ¿de verdad no hay propuestas más imaginativas?»

Puerto deportivo

Solicita José Luis San Sebastián: «Ahora que se está barajando el posible traslado de la titularidad del Puerto de Pasaia al Gobierno Vasco, ¿nadie ha pensado que la dársena de Trintxerpe está muy infrautilizada? La parte destinada a embarcaciones deportivas no creo que ocupa más del 20% de la superficie total, estando el resto la mayor parte del tiempo vacía. Esto contrasta con la gran demanda de amarres para deportivos y las largas listas de espera en todos los puertos, también en el de Pasaia. Se podría ampliar la zona para deportivos hasta la Lonja, que solo requiere la instalación de más pantalanes, y de esta manera aprovechar mejor las posibilidades de la dársena. Lo que es seguro es que se llenaría inmediatamente y generaría más ingresos para el puerto. Esto también traería turismo náutico, talleres de mantenimiento, marineros, tiendas de artículos náuticos, más vida para el comercio, bares y restaurantes, además de paliar el déficit crónico de amarres deportivos, que padecemos en Euskadi».

Perros en las playas

Comenta I. G.: «Responde Mayte que a las 21 horas hay mucha gente en la playa y le parece horrible que los perros tengan tres horas para refrescarse. También del funcionamiento de las playas de Zarautz valida lo que le parece bien y lo que no, también que lo quiten. Bueno, si desde las 00.00 hasta las 21 horas no ha tenido suficientes horas para disfrutar de los arenales, no sé cuantas horas más necesita. Si el problema es que a las 21 horas no está dispuesta a compartir, pues también podemos poner el horario de 06.00 a 08.00. Incluso de 05.00 a 07.00. En esas horas apenas hay gente. A mí me da lo mismo. Lo que no hago es creerme que los espacios comunes son para mi uso y disfrute y el de mi ombligo. E insisto, si los perros no pueden ir a la playa, las personas tendrían que tener restringido al monte Ulia y Urgull por limpieza, higiene y cuidado del entorno».

Farmacias en Gros

Escribe Juan Ramón: «Totalmente de acuerdo con el sr. Urrutia. Desde Miracruz hasta el paseo de Zurriola tenemos 10 farmacias, todas cerradas a partir de las 19.30 horas. Es un barrio viejo, de gente supermadura, pero sí nos vienen a incordiar chavales jugando al fútbol, patinadores, bicicletas, perros que hacen sus necesidades... Esperemos que el nuevo alcalde nos tenga en cuenta».