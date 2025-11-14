Sirimiri: Demolidas las escaleras de Ondarreta

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las escaleras de la playa de Ondarreta, destrozadas por el mar la semana pasada, fueron ayer demolidas en el marco de los trabajos que se vienen realizando esta semana para asegurar provisionalmente el muro de costa. El Ayuntamiento comprobó que el terreno bajo el paseo está hueco y estudia qué medidas adoptar para mantener la seguridad de la zona.

Las rachas de viento sur dispararon la sensación de calor, un patrón que volverá a repetirse hoy según las previsiones

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:08

Egia Bizirik Auzo Elkartea envía el siguiente escrito: «Hace unos días, el Ayuntamiento ha publicado los proyectos que han resultado más votados dentro ... del proceso de Presupuestos Participativos. En la asociación de vecinos de Egia, un año más, nos sentimos engañados. Cada año tenemos la duda de participar en el proceso o no participar. Y todos los años terminamos con la misma sensación. El proceso seguido no es el adecuado. No hay manera de saber por qué muchas propuestas no pasan el filtro. Tal como se lleva a cabo, los barrios con más población consiguen más votos, lo que no parece ser equilibrado. Y tampoco son adecuadas las propuestas sometidas a votación… Muchas se refieren al mantenimiento de instalaciones, de parques... Eso lo tiene que hacer el Ayuntamiento sin necesidad de que los vecinos propongan nada. Desgraciadamente, el mantenimiento de la ciudad, en general, deja mucho que desear y los vecinos no ven otra vía para presentar sus quejas. Porque las vías de participación en Donostia son pobres, muy pobres. Cosa curiosa: De las diez propuestas aceptadas, cuatro se refieren a baños públicos, urinarios… Se puede tomar a broma este hecho pero, ¿de verdad no hay propuestas más imaginativas?»

