Denuncia Ane Odriozola: «Así lucen los alcorques de la calle Autonomía, del barrio de Amara Viejo. ¿Acaso el Ayuntamiento ha decidido experimentar un nuevo tipo de decoración vegetal? Por favor, que el responsable de la poda de estos alcorques se haga cargo de los mismos».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «Decoración vegetal» en la calle Autonomía

A pesar del cielo nublado, las temperaturas y la sensación de calorno bajaron durantela jornada de ayer

DV

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 06:54

Terrazas en Easo

Pregunta una lectora: «¿Cómo se puede permitir que en la renovada calle Easo, en concreto hacia el numero 21, existan comercios que ... saquen sus burros de ropa a la acera ocupando mas de un metro de espacio y reduciendo la nueva acera a la mitad? No está permitido por las ordenanzas, que los responsables deberían hacerlas cumplir».

