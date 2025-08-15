Sirimiri: «Decoración vegetal» en la calle Autonomía

Terrazas en Easo

Pregunta una lectora: «¿Cómo se puede permitir que en la renovada calle Easo, en concreto hacia el numero 21, existan comercios que ... saquen sus burros de ropa a la acera ocupando mas de un metro de espacio y reduciendo la nueva acera a la mitad? No está permitido por las ordenanzas, que los responsables deberían hacerlas cumplir».

Parque Sorleku

Comenta J. P.: «Van a hacer, por fin, el parque llamado Sorleku, donde cocheras. Empezamos mal, ya dicen que no hay presupuesto y no van a poner servicios... Tampoco una zona por si llueve... Espero que no racaneen con los materiales y sobre todo espero que los caminos no sean de tierra y piedrecitas –cutre– como en los jardines de Ondarreta –superlimpios y accesibles–, eso no por favor. Pongan aceras o, más barato incluso, asfalto, pero piedrecitas sueltas, no».

Aparcar en Isabel II

Dice Javier: «Sería conveniente que el alcalde, cuando termine sus sesiones fotográficas, nos explicara a los residentes de la zona de Isabel II que pagamos la viñeta 5-1 por qué están esas plazas casi llenas de vehículos que no tienen esa viñeta, y los que la pagamos tenemos que buscarnos la vida. De cuando hay fútbol, rugby o conciertos ya ni hablamos. Si les comentas a algún conductor que no puede aparcar ahí, directamente se ríe».

Tráfico del Centro

Propone Joseba: «El Centro, donde se ubican todos los parkings de la ciudad, colapsado como siempre. No hay solución, se hicieron como dicen los franceses, en un cul de sac, y hay que ir hasta ahí para intentar aparcar en uno u otro de los aparcamientos, dando vueltas. No hay solución y los vecinos y paseantes del barrio del Centro donostiarra lo aguantamos estoicamente. Otras cosas sí tienen solución. Despejar de autobuses públicos toda la zona del Centro, la Zona de Bajas Emisiones. Esto se puede conseguir fácilmente, es solo eliminar la última parada de los autobuses de Lurraldebus, de forma que no entren hasta el Centro. Dentro de poco será el momento de sopesarlo, con la llegada del metro hasta el kilómetro 0 de la ciudad, y la potenciación de cercanías de Renfe, gracias a las transferencias. Que la millonada que ha costado el metro sirva para algo, a los vecinos y paseantes del Centro».

Más del Txofre

Solicita Gonzalo: «En respuesta a los últimos 'sirimiris' publicados en este diario relativos a la plaza del Txofre, me gustaría reclamar un poco de civismo y sentido común a sus vecinos. También soluciones al Ayuntamiento. Los niños deben jugar, forma parte de su desarrollo, siempre respetando las normas y el bienestar de los mayores. Las mascotas deben comportarse como tal y pasear atadas en entornos urbanos. Evidentemente, las defecaciones sin recoger se deben condenar. Basta ya de comparativas absurdas. Hagamos por favor del Txofre una plaza mejor entre todos».

Ferias sin civismo

Pide J. A. Zalabardo: «El domingo pasado visite las ferias del Paseo Nuevo acompañado de mi nieto. Sentí vergüenza ajena al observar como, frente a las varias casetas en las que se rifaban objetos diversos, los participantes en las rifas tiraban al suelo los boletos no premiados, aun cuando había papeleras colocadas al efecto. Estas papeletas, a la mínima ráfaga de viento, caen al mar, con la consiguiente contaminación de la playa y de la lamina de agua. Un poquito de sentido común, por favor, a los participantes. Se trata de nuestra ciudad. ¿Qué impresión se llevarán nuestros visitantes? Ruego un poco de civismo a estas personas».