Sirimiri: «¡Cuiden el parque Menchu Gal!»

Miércoles, 2 de julio 2025, 10:09 Comenta Compartir

El calor no afloja aunque las nubes de las primeras horas del día contribuyeron a aliviar la sensación de sofoco

Calles de calor

Comenta Laura Amutxastegi: «A raíz ... de la solicitud del Ayuntamiento a Adif para que la nueva plaza encima de las vías frente a Tabakalera sea una plaza verde en vez de todo cemento, me sorprende y me agrada el giro de postura del alcalde y del consistorio para conseguir una ciudad con más naturaleza. Es algo tan importante ante el cambio climático y las sucesivas olas de calor que tanto nos agobian, pero pudo haber llegado a esta conclusión antes de urbanizar varias avenidas y barrios de la ciudad, convertidos en auténticas calles de calor donde evitaron plantar árboles, lo cual es muy lamentable en los tiempos que corren. Tenemos varios ejemplos, como la nueva urbanización de Anoeta en el lateral del estadio frente al hotel, en toda la Travesía de Loiola dirección Martutene, en el paseo de Antxieta y calles adyacentes del nuevo barrio de Txomin Enea, etc. En todas estas zonas importantes de la ciudad se ha primado el cemento y los coches, en vez de plantar árboles para el bienestar de los ciudadanos. Dando como resultado, unas calles de calor muy desagradables que las sufriremos los donostiarras de por vida, lo cual es muy triste. Esperamos que no ocurra lo mismo en la plaza de Zaragoza».

Luces de un vecino Denuncia Jurio: «Llevamos varios años, los vecinos del Paseo del Urumea, aguantando la egoísta y contaminante actitud de un vecino, del lado contrario del río. Tiene una terraza para su disfrute, lo cual no es criticable, lo que no es admisible es que por las noches, imagino para poder disfrutar de su terraza, los vecinos de en frente tengamos que soportar sus enormes focos hacia nuestras viviendas. Lleva años haciéndolo, primero con unos grandes fluorescentes y ahora con dos focos que parecen de camión. La contaminación lumínica es un delito medioambiental. Espero que no haga falta tomar medidas y este vecino se dé cuenta de su gran error». Alto de Amara Pide José Carlos Calzada: «Vecinos del Alto de Amara con dos rampas de subida -averiadas por los que juegan a resbalarse- que acceden a las escaleras automáticas de San Roke, que utilizan andador o joven con bastón, solicitan un ascensor para subir y bajar esta cuesta tan empinada. No sube el autobús de San Roke y ahora que en la calle Autonomía están haciendo un ascensor hasta San Roke, resulta que no para en la calle Alto de Amara. Hagan una parada aquí, concejales del Ayuntamiento». VPO en venta Dice José Miguel Mitxelena: «¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo ahora comienzan a decir que hay que construir tantas viviendas y se deja que los adjudicatarios de VPO las vendan por precios especulativos en plataformas como Idealista? Mientras, la administración no se subroga, para que lo hecho con dinero público vuelva a Vivienda. Tiene un bolsillo que no se merece: viviendas en la calle Castilla 1 de Intxaurrondo, de autentico lujo de casi 100 metros con garaje, trastero, construidas en 1997 y con maravillosas vistas y materiales. El resto de los mortales, con nuestros sueldos, nos pasamos años pagando hipotecas con un interés cercano al 16%. No nos pidan nuestros políticos que seamos comprensivos con esta tomadura de pelo porque no lo vamos a ser». Velódromo Reclama Coro Irene Agote: «Pido que se amplié el número de grupos de gimnasia de más de 65 años del Velódromo de Anoeta debido al número de personas que han quedado sin plaza para el curso 2025-26. Además, reclamo que un mínimo de asistencia del curso anterior puntúe como requisito imprescindible para participar en el sorteo del curso siguiente».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión