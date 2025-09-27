Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una vecina de Buenavista se queja de que «si no llamas al Ayuntamiento para decirles que las hierbas de su jardín te entran por la ventana, se olvidan de que el barrio de Buenavista pertenece a la capital. He llamado para que corten la hierba y ni caso. ¡No puedo tender la ropa!».

Sirimiri: Cortar la hierba para tender la ropa

El sol lució y calentó desde primera hora para regalarnos un nuevo día de playa antes de que termine la temporada

DV

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:18

Movilidad reducida

Jon Gorostiza Múgica escribe: «Hace pocos días apareció una queja por la reducción de plazas de aparcamiento para personas discapacitadas o con ... problemas de movilidad muy cerca de Hegalak, dentro del parking de La Concha. Quisiera expresar mi total acuerdo con el citado escrito. Varios de esos aparcamientos se dedican a parking de bicicletas, en detrimento de plazas dedicadas a personas con movilidad reducida o problemas de equilibrio, y que facilitaban el acceso al centro Hegalak. Ahora no podemos asistir a dicho centro, salvo cuando, por suerte, podamos encontrar libre una de las tres plazas existentes. A este problema de supresión de plazas hay que añadir que, muchos días, nos encontramos con las plazas ocupadas por automóviles sin la correspondiente tarjeta de discapacidad e incluso con tarjetas utilizadas por personas no titulares de ninguna discapacidad, como pueden ser parientes, amigos, etc , sin que nadie haga nada por evitarlo. Según tengo entendido, este centro surgió con vocación de facilitar la recuperación a personas con movilidad reducida. De ahí que las plazas cerca del centro eran y son indispensables para personas a las que, como yo, nos facilitaba la entrada y salida. Es por eso que quiero pedir a través de este escrito que se vuelvan a habilitar las plazas para discapacitados que anteriormente existían. Bastante desgracia tenemos con lo que tenemos, para que encima nos pongan más dificultades».

