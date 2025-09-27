Sirimiri: Cortar la hierba para tender la ropa
El sol lució y calentó desde primera hora para regalarnos un nuevo día de playa antes de que termine la temporada
DV
Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:18
Movilidad reducida
Jon Gorostiza Múgica escribe: «Hace pocos días apareció una queja por la reducción de plazas de aparcamiento para personas discapacitadas o con ... problemas de movilidad muy cerca de Hegalak, dentro del parking de La Concha. Quisiera expresar mi total acuerdo con el citado escrito. Varios de esos aparcamientos se dedican a parking de bicicletas, en detrimento de plazas dedicadas a personas con movilidad reducida o problemas de equilibrio, y que facilitaban el acceso al centro Hegalak. Ahora no podemos asistir a dicho centro, salvo cuando, por suerte, podamos encontrar libre una de las tres plazas existentes. A este problema de supresión de plazas hay que añadir que, muchos días, nos encontramos con las plazas ocupadas por automóviles sin la correspondiente tarjeta de discapacidad e incluso con tarjetas utilizadas por personas no titulares de ninguna discapacidad, como pueden ser parientes, amigos, etc , sin que nadie haga nada por evitarlo. Según tengo entendido, este centro surgió con vocación de facilitar la recuperación a personas con movilidad reducida. De ahí que las plazas cerca del centro eran y son indispensables para personas a las que, como yo, nos facilitaba la entrada y salida. Es por eso que quiero pedir a través de este escrito que se vuelvan a habilitar las plazas para discapacitados que anteriormente existían. Bastante desgracia tenemos con lo que tenemos, para que encima nos pongan más dificultades».
Vigilar La Concha
Comenta Javier: «Debido al corte del paseo de La Concha para adecentar la barandilla y demás, vamos a tener que ir peatones, ciclistas, corredores y patinetes todos juntos en unión por el bidegorri. ¿Los ciclistas y patinetes a pie, los corredores andando, todos respetando el sentido de ida y vuelta? Lo dudo mucho, viendo cómo está el respeto y la educación, en general, hoy en día. Espero que cada usuario se esfuerce un poco en la buena convivencia. Rogaría al responsable municipal, Movilidad o Guardia Municipal, que vigilase un poco ese tramo del paseo. Gracias y a ver si la obra no se retrasa mucho en el tiempo».
Pediatría en Amara
E. G. denuncia: «Quería poner sobre la mesa la situación que se vive en el ambulatorio de Amara. Habiendo la opción de elegir entre turno de Pediatría de mañanas o de tardes, cuál es mi sorpresa cuando compruebo que después del cambio a horario vespertino, la jornada de la médico en ese turno es de 9 a 16 horas. Entiendo que si se ofrece un pediatra de tarde es durante la jornada en la que el centro abre en ese horario y no una atención similar a la que realizan en el turno de mañanas. Muchas familias no están en disposición de poder acudir por las mañanas por obligaciones laborales y la oferta actual es cuando menos incongruente e insuficiente».
Parking de Igara
Fernando comenta: «Hay un aparcamiento en la calle Bernardo Estornes, al lado de lo que fue DV. En dicha zona hay una zona verde con arbolado y las personas que aparcan, ya sean coches o furgonetas, pasan la noches de fin de semana en dicho lugar y emplean como baño público la zona descrita anteriormente. Pediría al Ayuntamiento que pusiese urinarios, pues es un constante ir y venir y tiene que estar esa zona llena de excrementos».
Barandilla a Ondarreta
José Ignacio Fernández propone: «Ahora que se van a retirar varios tramos de la barandilla de La Concha propongo que se adecenten y se añadan al tramo ya existente en Ondarreta, junto a la rampa de bajada desde la zona del Tenis. Es una parte que entraña cierto peligro por caídas. El resto, si sobra, que se sortee como en ocasiones anteriores».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.