Sirimiri: Cortar la hierba para tender la ropa

Movilidad reducida

Jon Gorostiza Múgica escribe: «Hace pocos días apareció una queja por la reducción de plazas de aparcamiento para personas discapacitadas o con ... problemas de movilidad muy cerca de Hegalak, dentro del parking de La Concha. Quisiera expresar mi total acuerdo con el citado escrito. Varios de esos aparcamientos se dedican a parking de bicicletas, en detrimento de plazas dedicadas a personas con movilidad reducida o problemas de equilibrio, y que facilitaban el acceso al centro Hegalak. Ahora no podemos asistir a dicho centro, salvo cuando, por suerte, podamos encontrar libre una de las tres plazas existentes. A este problema de supresión de plazas hay que añadir que, muchos días, nos encontramos con las plazas ocupadas por automóviles sin la correspondiente tarjeta de discapacidad e incluso con tarjetas utilizadas por personas no titulares de ninguna discapacidad, como pueden ser parientes, amigos, etc , sin que nadie haga nada por evitarlo. Según tengo entendido, este centro surgió con vocación de facilitar la recuperación a personas con movilidad reducida. De ahí que las plazas cerca del centro eran y son indispensables para personas a las que, como yo, nos facilitaba la entrada y salida. Es por eso que quiero pedir a través de este escrito que se vuelvan a habilitar las plazas para discapacitados que anteriormente existían. Bastante desgracia tenemos con lo que tenemos, para que encima nos pongan más dificultades».

Vigilar La Concha

Comenta Javier: «Debido al corte del paseo de La Concha para adecentar la barandilla y demás, vamos a tener que ir peatones, ciclistas, corredores y patinetes todos juntos en unión por el bidegorri. ¿Los ciclistas y patinetes a pie, los corredores andando, todos respetando el sentido de ida y vuelta? Lo dudo mucho, viendo cómo está el respeto y la educación, en general, hoy en día. Espero que cada usuario se esfuerce un poco en la buena convivencia. Rogaría al responsable municipal, Movilidad o Guardia Municipal, que vigilase un poco ese tramo del paseo. Gracias y a ver si la obra no se retrasa mucho en el tiempo».

Pediatría en Amara

E. G. denuncia: «Quería poner sobre la mesa la situación que se vive en el ambulatorio de Amara. Habiendo la opción de elegir entre turno de Pediatría de mañanas o de tardes, cuál es mi sorpresa cuando compruebo que después del cambio a horario vespertino, la jornada de la médico en ese turno es de 9 a 16 horas. Entiendo que si se ofrece un pediatra de tarde es durante la jornada en la que el centro abre en ese horario y no una atención similar a la que realizan en el turno de mañanas. Muchas familias no están en disposición de poder acudir por las mañanas por obligaciones laborales y la oferta actual es cuando menos incongruente e insuficiente».

Parking de Igara

Fernando comenta: «Hay un aparcamiento en la calle Bernardo Estornes, al lado de lo que fue DV. En dicha zona hay una zona verde con arbolado y las personas que aparcan, ya sean coches o furgonetas, pasan la noches de fin de semana en dicho lugar y emplean como baño público la zona descrita anteriormente. Pediría al Ayuntamiento que pusiese urinarios, pues es un constante ir y venir y tiene que estar esa zona llena de excrementos».

Barandilla a Ondarreta

José Ignacio Fernández propone: «Ahora que se van a retirar varios tramos de la barandilla de La Concha propongo que se adecenten y se añadan al tramo ya existente en Ondarreta, junto a la rampa de bajada desde la zona del Tenis. Es una parte que entraña cierto peligro por caídas. El resto, si sobra, que se sortee como en ocasiones anteriores».