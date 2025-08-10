Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fotógrafo Lobo Altuna captó esta curiosa imagen hace unos días en el Muelle. Un cormorán moñudo no dudó en acercarse hasta la rampa frente al Aquarium para pescar pequeños peces, ante la incrédula mirada de viandantes y piragüistas. Los perros no dudaron en husmear al extraño 'forastero' que buceaba en busca de alimento en su zona de juego. Lobo Altuna

Sirimiri: Un cormorán, pescando en el Muelle

La gente se animó a bajar a la playa y disfrutó unas temperaturas suaves que hoy irán en ascenso

DV

DV

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:24

Más de la plaza Txofre

Propone M. Teresa: «En referencia al Sirimiri publicado por Alba, quejándose por la suciedad en los soportales del Txofre, indicarles que estoy de acuerdo ... con su opinión referente al estado lamentable de los suelos de los soportales de la plaza. Sobre todo en los de la calle Bermingham, que se encuentran muy sucios ya que llevan 40 años sin una limpieza a fondo, dando sensación de falta de higiene, por lo que sería necesario que el Ayuntamiento utilizase mangueras de agua a presión u otros medios eficaces».

