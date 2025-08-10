Sirimiri: Un cormorán, pescando en el Muelle

Más de la plaza Txofre

Propone M. Teresa: «En referencia al Sirimiri publicado por Alba, quejándose por la suciedad en los soportales del Txofre, indicarles que estoy de acuerdo ... con su opinión referente al estado lamentable de los suelos de los soportales de la plaza. Sobre todo en los de la calle Bermingham, que se encuentran muy sucios ya que llevan 40 años sin una limpieza a fondo, dando sensación de falta de higiene, por lo que sería necesario que el Ayuntamiento utilizase mangueras de agua a presión u otros medios eficaces».

Banderas de La Concha

Reclama J. P.: «El Ayuntamiento no se digna a poner las banderas de señalización en la playa de La Concha, entre los relojes, con un buen mástil y visibles, tal y como se hacía hace años. Oigan a sus vecinos, que están para eso...».

Animales y fuegos

Expone Ernesto en relación a la noticia publicada en este medio, sobre la petición de suspender cautelarmente los fuegos artificiales en base a la normativa sobre bienestar animal: «El alcalde donostiarra se sorprende por la petición de cancelar el lanzamiento de pirotecnia en base a las leyes de protección animal. Por una vez, he de decir que estoy de acuerdo. A mí también me sorprende. Pero cabe recordar que fue el Ayuntamiento, en el que él es su máxima figura, el que utilizó la ley del bienestar animal para prohibir a las tamborradas llevar animales durante sus desfiles el día de San Sebastián. Me sorprende que ahora le sorprenda».

Limpieza calle Easo

Escribe N. U.: «Soy una de esas personas a las que les gustan las terrazas, y me gusta que en la calle Easo haya terrazas. ¡Ya lo siento! Pero pediría a los hosteleros que se pongan las pilas y no dejen la calle como la he visto este martes, a las 8 de la tarde, con las terrazas llenas, fenomenal. Me trae al pairo si los bareros limpian o no sus mesas, allá cada cual. Pero ojo, los nuevos bancos llenos de gente tomando algo, bien. Pero también de gente sentada en los respaldos de los bancos, o de pie con uno los pies en los bancos. Y muchos dejando los restos de sus consumiciones, vasos, platos, servilletas, en los bancos. Bancos mojados y pringados. Pero, ¿qué guarrada es esta? Y la culpa se reparte entre el guarro del cliente y el hostelero que vende vinos y le da igual dónde se lo tomen. No puede ser. Queremos terrazas y queremos respeto y limpieza. Por parte de todos».

Señalización

Dice Javier: «Hace unos días se ha abierto al tráfico, después de su renovación, la calle Easo, cuyo acceso se ha visto restringido en teoría al tráfico rodado. Y digo en teoría porque la señal que se ha colocado en el cruce con la calle San Martín, indica circulación prohibida, señal que es desconocida por la inmensa mayoría de los conductores que hacen caso omiso en cuanto desaparece el agente de Movilidad. Hubiera sido mucho más oportuno colocar una señal de dirección prohibida, excepto para buses, taxis y motos, señal conocida por todo el mundo. Pero eso no es todo. La señal que prohíbe el giro a la izquierda desde la calle Arrasate a la mencionada calle Easo se ha colocado en la acera derecha de la citada calle Arrasate y justo detrás de un inmenso contenedor. Consecuencia: muchos conductores hacen caso omiso de la señal. No se le ocurre a nadie poner una señal de prohibido girar a la izquierda en el lado derecho de una calle. Debe estar en el lado izquierdo y no detrás de un contenedor. Espero que se corrijan estos despropósitos, opinión que además es compartida por los agentes de Movilidad».