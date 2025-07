Sirimiri: contenedores estropeados en Amara Viejo

Bandera en Urgull

Nuria reclama: «La bandera de la ciudad que ondea en el Sagrado Corazón no luce como debería. El Ayuntamiento debería estar pendiente de que la ... principal enseña de la ciudad sea visible en condiciones desde Urgull y no que permanezca hecha un harapo. Es un símbolo de la ciudad que hay que cuidar».

Más pasos de cebra

Advierte Alejandra Iturralde: «He leído con estupor el listado de pasos cebra que tiene previsto reformar el Ayuntamiento. Me sorprende que no se contempla ninguna medida para reforzar la seguridad en el situado a la altura del paseo de Mons 115, en Intxaurrondo. Es un paso muy transitado por los usuarios del polideportivo cercano, que son en su mayoría niños. Se trata de una recta en la que coches y motos circulan a gran velocidad, sin parar ni dejar paso a los viandantes, tal como deberían hacer. Cualquier día va a suceder una desgracia. Entonces que no digan que no han sido advertidos».

Kirol Ekintzak

Expone Ane Landa: «Hace unas semanas, Donostia Kirola abría el proceso de inscripción de las Kirol Ekintzak 2025/2026. Una vez más, tras el sorteo, muchas familias que han inscrito a sus hijos en natación 3-11 años han visto cómo les han tocado plazas en diferentes horarios, días o incluso instalaciones. Y es que el ente público no permite la inscripción por grupos o familias como sí hacen otras entidades, complicando aún más la conciliación familiar. Hay muchísimas familias afectadas y la solución sería tan sencilla… Ojalá alguien reflexione al respecto y cambien el procedimiento de cara a futuras inscripciones».

Ciudad turística

Escribe Eugenio: « San Sebastián es una de las ciudades más prósperas y bellas de España gracias al turismo. Gracias al turismo, San Sebastián evitó un oscuro destino como ciudad portuaria e industrial al que estaba abocada. Sus más bellos edificios, sus jardines y paseos, hasta la propia bahía y sus playas son así gracias al turismo. Y son los turistas los que mantienen gran parte del comercio y los negocios de la ciudad. A su vez, los pisos turísticos sostienen a no pocos donostiarras, a diferencia de los hoteles, a menudo en manos de grandes empresas extranjeras. Los políticos intentan ocultar su incapacidad de procurar vivienda para los locales y los millones de emigrantes acogidos, demonizando a los pisos turísticos. Así, San Sebastián –que en diez años ha sumado 20.000 habitantes– sigue teniendo unas 1.200 viviendas turísticas. El turismo no tiene la culpa de la falta de viviendas. Los políticos, sí».

Caída en el carril bici

Comenta José Ángel Martín: «Cuando iba a trabajar en bici, como hago casi todos los días del año, en el carril bici que está en el Boulevard, frente al McDonald's, había un camión de limpieza lavando el suelo y al pasar he patinado y me he caído, dándome un golpe fuerte en cara y hombro. Sé que hay que limpiar las calles, pero ese carril bici se convierte en una pista de hielo».

Desastre de taxis

Arantxa se queja: «El servicio de taxis de Donostia va de mal en peor. Ni por teléfono ni en las paradas. Es imposible coger un taxi. Es un servicio público y no está cumpliendo ninguna de las dos características: ni servicio ni publico. Simplemente porque no hay. A lo que hay que sumar el precio de las carreras, que no baja de los 12 euros por corto que sea el trayecto. Una vergüenza, consentida además por la administración, tanto Ayuntamientos como Diputación. Y eso es lo más grave. Hay que aumentar ya la competencia y dejar que operen otras compañías».