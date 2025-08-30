Sirimiri: «¿Por qué han colocado estas cintas?»

Pesa, «sin empatía»

Relata Irene: «Falta empatía en Pesa. Miércoles 20 de agosto, aeropuerto de Loiu. Llego en un avión de Alicante, que se adelantó ... respecto a su horario, con un niño de 12 meses. Tengo comprado el billete de autobús a Donostia en taquilla, única vía posible para los billetes de bebé. El hecho de comprarlo en taquilla, no permite cambio online. Con taquilla en Loiu o una web en condiciones se podría realizar el cambio pero no se da ninguna de las dos circunstancias así que todo depende del conductor. El chófer del autobús del día 20 de agosto a las 18.15 horas, a pesar de ir con muchos asientos vacíos, no me permitió subir, y me dijo que esperara al autobús de las 18.45 horas, que es el que me correspondía. La falta de sensibilidad de Pesa es patente. Nefasto servicio público para los ciudadanos que lo sufrimos. Se ahorran la ventanilla presencial de Loiu y a pesar de llevar el autobús con muchas plazas libres, en lugar de cuidar al cliente, le fastidia de forma gratuita, sin ninguna muestra de empatía».

Reciclaje

Dice Baltasar de la Hera: «Según la noticia en El Diario Vasco sobre residuos plásticos, parece que lo que sabemos no es lo suficiente. Un ejemplo: algunos plásticos no se tienen que echar al contenedor amarillo, lo mismo los cartones de las pizzas. Se comprende que si no los procesos de reutilización de tales plásticos y cartones no se podrían realizar para reutilizar de nuevo. Pido al Ayuntamiento o Diputación campañas divulgativas o buzoneos para conocer y saber más en el tema y realizar un reciclaje correcto».

Quejas de calle Easo

Comenta Koro del Santo: «Felicitaciones por la nueva calle Easo. Qué gusto de bancos y ceniceros para ahorrar impuestos a los hosteleros. Qué bonitas plantas y arbustos decorativos. Qué sombra más buena con esos arbolitos tan preciosos. Qué variedad de baldosas para disfrute decorativo. Qué seguridad que te dé un infarto y hayan previsto huecos para ambulancias. Qué gusto esperar detrás del autobús tanto coche para reducir emisiones. Felicitaciones a tanto concejal tan inteligente y sensible».

Tala de árboles

Responde Paco Bañales: «El pasado martes día 19 de agosto, en esta misma sección de sirimiri, alguien escribía lo siguiente: 'Se han talado más de 1.000 árboles con la construcción del metro, y se han cargado con ello dos montes, el Peseta y el Basoerdi'. Me gustaría realizar ciertas precisiones. No ha habido nunca en toda la línea de Arbaizenea, ni de lejos, tal cantidad de árboles, aunque reconozco la tala de cierto número. En cuanto al monte Peseta –lugar de juegos de mi infancia– no le afecta en absoluto el metro, dado que su cota inferior linda con la calle Autonomía, y nunca tuvo árboles siendo un prado. Referente a la salud arbórea de San Sebastián, jamás hemos tenido tantos árboles. No me distingo por pasar por alto las deficiencias en cuanto a mantenimiento de nuestro Ayuntamiento, pero, por favor, las críticas que sean certeras».

Cuiden los parques

Protesta Nora: «Una vez más hay que censurar el estado de abandono del paseo de Bizkaia, del paseo de Gernika y como sus bancos están en el caso del paseo de Bizkaia llenos de verdín que manchan la ropa de los que se sientan en ellos. Los del paseo de Gernika que son blancos, sin pintar hace años al igual que sus farolas y verdaderamente asquerosos. La falta de limpieza, maleza, de seguridad e iluminación por las noches, y otro tanto le ocurre al de Menchu Gal. Sr. Alcalde dé un paseo por esta zona, compruebe la belleza del parque de Cristina Enea, que gusta a los donostiarras y a los visitantes, y cuídelos».