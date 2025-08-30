Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escribe José Ramón I.: «Se deja a la imaginación de los vecinos del parque de Amasorrain (Añorga) el descubrir la razón de la colocación de las cintas de no pasar. Si hay un peligro de caída de árboles o de barandado hay que solucionarlo lo antes posible, y poner una cinta lo que apacigua únicamente es la conciencia de los que saben lo que ocurre».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «¿Por qué han colocado estas cintas?»

Día de contrastes el de ayer, con nubes a la mañana, fuertes lluvias al mediodía y sol por la tarde

DV

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:15

Pesa, «sin empatía»

Relata Irene: «Falta empatía en Pesa. Miércoles 20 de agosto, aeropuerto de Loiu. Llego en un avión de Alicante, que se adelantó ... respecto a su horario, con un niño de 12 meses. Tengo comprado el billete de autobús a Donostia en taquilla, única vía posible para los billetes de bebé. El hecho de comprarlo en taquilla, no permite cambio online. Con taquilla en Loiu o una web en condiciones se podría realizar el cambio pero no se da ninguna de las dos circunstancias así que todo depende del conductor. El chófer del autobús del día 20 de agosto a las 18.15 horas, a pesar de ir con muchos asientos vacíos, no me permitió subir, y me dijo que esperara al autobús de las 18.45 horas, que es el que me correspondía. La falta de sensibilidad de Pesa es patente. Nefasto servicio público para los ciudadanos que lo sufrimos. Se ahorran la ventanilla presencial de Loiu y a pesar de llevar el autobús con muchas plazas libres, en lugar de cuidar al cliente, le fastidia de forma gratuita, sin ninguna muestra de empatía».

