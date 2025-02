Sirimiri: El Club Vasco de Camping recibe la bandera

Cables en fachadas

Reclama Josetxo Ikazategi: «Desde aquí quiero preguntarle al señor Ararteko si sabe la fecha en la que se va a quitar el cableado de ... las fachadas en la Parte Vieja. Lo mismo pasa con la cartelería vertical de los comercios y hosteleros y de los últimos toldos que todavía están sin quitar».

El 35

Indica Julio Grao: «Aprovechando el tirón de la película 'El 47' quiero reclamar un derecho sobre el bus de la línea 35-Arriola. Se trata de un servicio municipal con destino a la zona hospitalaria con una frecuencia de media hora, pero que solo cada hora cubre el trayecto de acceso al paseo de Arriola. Estamos hablando de una zona urbana con una población cada vez más talludita y que con una mayor frecuencia del servicio público conseguiría evitar el uso del vehículo privado. El problema de movilidad para los residentes se agrava no sólo por el desnivel del barrio sino en mayor medida por el estado de mantenimiento de sus estrechas aceras. Hace ya bastantes años el Ayuntamiento encargó un estudio de necesidades por barrios para elaborar el Plan Estratégico de Movilidad y en él aparecía la zona de Arriola como segunda prioridad a abordar. Pasan los años y Arriola sigue ninguneado. Me gustaría destacar, además, que cada vez que hay una carrera en nuestra ciudad se clausura nuestro servicio de bus, no solo durante la duración del evento, sino para todo el día. Ante todas las reclamaciones realizadas, la respuesta repetitiva por parte del Ayuntamiento ha sido la de argumentar que el servicio no resulta rentable para las arcas municipales. Pero se olvidan que un servicio público no se rige por la ley de la oferta y la demanda, ni por la rentabilidad ni por los criterios económicos neoliberales, sino que es un derecho de los ciudadanos. ¿Habrá que secuestrar el 35 para que se nos tenga en cuenta?».

Todo por el fútbol

rotesta Jaime : «Esta vez me ha tocado sufrir directamente en mi persona el ser vecino de Amara Berri. Jueves, partido en Anoeta, a las 21 horas. En el paseo de Errondo, prohibido aparcar en zona OTA , indicado por vallas a lo largo de toda la calle. Ese mismo día sobre la 14,15 horas dejo el coche en esta zona para ir a comer. ¡Sorpresa! Me multan sobre las 15,15 horas. Solo he estado una hora, el tiempo justo para ir a comer y volver al trabajo. No puede ser. Esto es una injusticia, no nos dejan tranquilos en el barrio con el tema del futbol. Hoy, esto, otro día no podíamos ni entrar por la zona alegando seguridad, los niños sin colegio, broncas y suciedad en las plazas. Ya vale. ¡Basta ya! Todo no vale por el bienestar y el desarrollo del futbol. Deberíamos de pensarlo. ¡¡Así nos va!! Luego nos echamos las manos a la cabeza por cualquier cosa».

San Bartolomé

Escribe J. M. Mitxelena: «Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del ex alcalde Odón Elorza, Jorge Letamendía y Víctor Lasa y el someter esta decisión unilateral del Ayuntamiento a votación popular. La propuesta de esta sociedad público privada busca el negocio para una empresa al margen del bien común de los donostiarras y una vez más a favor de las constructoras y contra el interés de los ciudadanos, que verían morir el comercio local, nuestra forma de vida y que causarán una vez más una contaminación ambiental acústica incompatible con la calidad de vida».