Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Denuncia Lourdes Urrestarazu: «En el paseo de Txaparrene, que es una zona muy transitada por personas mayores y sus familiares por la proximidad de varias residencias de ancianos en la zona, el baño público que daba tan buen servicio a muchos de esos ciudadanos lleva cerrado cerca de cinco meses, tal y como se aprecia en la fotografía. Que lo habrán cuanto antes, por favor».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Cinco meses sin baños públicos en Txaparrene

La jornada de ayer fue gris y lluviosa en varios momentos del día; las temperaturas bajaron

DV

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:22

Comenta

Farmacias en Gros

Escribe L. Urrutia: «Me alegra que el Colegio de Farmacéuticos haya respondido a mi queja por la falta de farmacias de guardia ... en Gros. Pero su escrito habla de la filosofía de las urgencias. Y yo le cuento un caso real: señora de 80 años con movilidad limitada que el sábado advirtió que le faltaba una medicina fundamental. No es raro el despiste a su edad. Eso también es una urgencia. Vive en la avenida de Ategorrieta frente a Jai Alai. Y le tuvo que pedir a su vecina, mi cuñada, que fuera hasta la calle Legazpi, en el Centro, a por la medicina. ¿Es normal habiendo doce farmacias en Gros? Claro, ninguna quiere hacer guardias...»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: Â«Igual no estaba conforme con su partidoÂ»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Cinco meses sin baños públicos en Txaparrene

Sirimiri: Cinco meses sin baños públicos en Txaparrene