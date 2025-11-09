Sirimiri: Cinco meses sin baños públicos en Txaparrene

Farmacias en Gros

Escribe L. Urrutia: «Me alegra que el Colegio de Farmacéuticos haya respondido a mi queja por la falta de farmacias de guardia ... en Gros. Pero su escrito habla de la filosofía de las urgencias. Y yo le cuento un caso real: señora de 80 años con movilidad limitada que el sábado advirtió que le faltaba una medicina fundamental. No es raro el despiste a su edad. Eso también es una urgencia. Vive en la avenida de Ategorrieta frente a Jai Alai. Y le tuvo que pedir a su vecina, mi cuñada, que fuera hasta la calle Legazpi, en el Centro, a por la medicina. ¿Es normal habiendo doce farmacias en Gros? Claro, ninguna quiere hacer guardias...»

Universidad

Denuncia Mariaje: «Vaya por delante que no estoy de acuerdo con muchas de las comunicaciones y decisiones de la nueva dirección de nuestra universidad pública y que el responsable de Universidades me parece una persona razonable. No obstante, en estas líneas me gustaría esbozar la situación de mi hija, una doctora en Ciencias con formación internacional y que en la actualidad se encuentra viviendo en una habitación en Bilbao con un salario de la EHU que no llega a los 2.000 euros y es incapaz de ahorrar o residir conmigo en su casa de Donosti porque no cuenta con un transporte público directo y regular al campus de Leioa. Al mismo tiempo, una lee que el Gobierno Vasco va a gastar 30 millones de euros en salarios de asesores y altos cargos y la verdad es que se me cae el alma a los pies. ¿Estamos seguras de que estamos dando prioridad en el gasto a lo que realmente merece la pena?».

Chinches

Comenta J. P.: «Desde hace años los vecinos llevamos poniendo en conocimiento del Ayuntamiento que en determinados barrios donde hay muchos árboles estamos con chinches. Los árboles son muy bonitos pero hay que podarlos, tratarlos y demás, cosa que el Ayuntamiento no hace en determinados barrios como Berio o Amara, y tenemos chinches. Al final, está habiendo en toda la ciudad. Rogamos al departamento que corresponda que empiece a solucionar este problema».

Tamarices

Critica Fran: «Acaban de arrancar cuatro tamarices para la instalación de la noria en Alderdi Eder. Parece que para esto no están protegidos y sí para que te rompas la crisma. Alcalde, espero que te pongas las pilas y entre otras cosas, soluciones esto también. Donostia primero para los donostiarras».

Sin perros en la playa

Opina Mar Mugica: «En mi opinión, las playas deberían ser una zona libre de perros todo el año. Los servicios de limpieza no limpian la arena, la criban. Los orines ahí quedan. Todo el que contemple la playa durante sólo cinco minutos verá algún dueño irresponsable que no recoge las cacas de su tan querida mascota. Si muchos no cumplen las normas a diario es necesario llevar a los perros con correa e impedir su entrada en establecimientos donde está prohibido. Pretender que se vayan a comportar diferente en la playa es una ingenuidad».