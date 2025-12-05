Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Marta una situación que padecen desde hace dos años y medio: «Así tenemos la entrada a nuestro local de centro médico, en la plaza Resines y Olóriz, lo que hace que nuestros pacientes tengan dificultades para llegar. La plaza tiene varios desniveles y se generan charcos grandes en la entrada del local y en medio de la plaza».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Charcos ante un centro médico de Benta Berri

Siguen las precipitaciones, la mala mar y además ayer se registraron fuertes rachas de viento

DV

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:05

Comenta

Bidegorri en Miracruz

Mari Tere Zapata critica que no se haga realidad el bidegorri por Miracruz: «Coincido totalmente con las críticas al Ayuntamiento por la ... dejadez con respecto al bidegorri de Miracruz. Los ciclistas urbanos llevamos muchos años reclamándolo y no hay manera de que lo veamos hecho realidad. Me consta, incluso, que desde Kalapie están recogiendo firmas para presionar al consistorio para su materialización y no hay manera de que se lleve a cabo, lo cual es muy lamentable. Padecemos una desidia por parte de la concejalía de Movilidad con este tema que no es de recibo. Ya va siendo hora de que las autoridades tomen conciencia de la importancia estratégica de este bidegorri y lo lleven a cabo de una vez porque son muchos años esperando. Estaría mejor hablar menos de movilidad sostenible y hacer más».

