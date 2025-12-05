Sirimiri: Charcos ante un centro médico de Benta Berri

Bidegorri en Miracruz

Mari Tere Zapata critica que no se haga realidad el bidegorri por Miracruz: «Coincido totalmente con las críticas al Ayuntamiento por la ... dejadez con respecto al bidegorri de Miracruz. Los ciclistas urbanos llevamos muchos años reclamándolo y no hay manera de que lo veamos hecho realidad. Me consta, incluso, que desde Kalapie están recogiendo firmas para presionar al consistorio para su materialización y no hay manera de que se lleve a cabo, lo cual es muy lamentable. Padecemos una desidia por parte de la concejalía de Movilidad con este tema que no es de recibo. Ya va siendo hora de que las autoridades tomen conciencia de la importancia estratégica de este bidegorri y lo lleven a cabo de una vez porque son muchos años esperando. Estaría mejor hablar menos de movilidad sostenible y hacer más».

Iluminación

Una vecina denuncia: «No entiendo que una ciudad turística como Donostia, tenga sus principales atractivos turísticos sin iluminar un fin de semana. Fue así el fin de semana de la Behobia. ¿Alguien entendería que fuera a París y que la Torre Eiffel estuviera apagada? Todos nos merecemos disfrutar de estas joyas, y con las variantes que hay hoy en día, no se entiende que estén sin iluminación. La isla, Urgull y el Ayuntamiento deberían estar siempre iluminados, por favor. Su iluminación es mucho más barata que las luces de Navidad. Un poco de sentido común».

Inserción social

Precisa L. A.: «Expongo un pequeño detalle, que no es solo semántico. Cuando hablamos de las personas sin hogar o inmigrantes que han sido desalojados del edificio de Martutene y leemos las manifestaciones del señor Alcalde sobre el trabajo individual que lleva a cabo la administración municipal, con las que estoy de acuerdo, por lo menos con lo dicho, creo que debemos hablar de inserción y no de reinserción, que alude a otras realidades. Y digo que no es sólo cuestión semántica, porque aquí hablamos de políticas para lograr que personas de otros lares acepten condiciones de convivencia (lo que abre un interesante debate que, más pronto que tarde, habrá que tener). Lo referente a la reinserción entiendo afecta a colectivos de otra naturaleza y activa políticas de otro orden. No es conveniente mezclar».

Vehículo abandonado

Denuncia Irene que hay varios vehículos abandonados en Igara desde hace más de un año: «Quiero denunciar el estado de abandono en el que nos encontramos en la calle Palacio, el tramo de la parte trasera de Portuetxe que da al bosquecillo hasta la curva de Isturin. Estamos con unas farolas que apenas alumbran, ramas de los árboles que los días de viento nos ponen en peligro y las pocas plazas de aparcamiento que hay están ocupadas por vehículos abandonados en los cuales, por la poca iluminación existente, han entrado a dormir generando a los vecinos una inseguridad y miedo de que pueda aparecernos cualquiera y darnos un buen susto. Llevamos más de un año denunciando esto y no nos hacen caso. No retiran los vehículos que se están convirtiendo en un atractivo para algunas personas, provocando gran inseguridad a vecinos y viandantes».

Agradecimiento

Txaro Amenabar envía el siguiente agradecimiento por algo que le ocurrió a su madre: «El martes día 2, la ama se encontraba en el cementerio algo despistada y una buena persona, que parece aún quedan, no sólo se preocupó por cómo se encontraba sino que le pidió un taxi y la acompañó hasta casa. Incluso pagó el taxi. Quiero agradecer muchísimo a Joserra este comportamiento».