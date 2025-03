Sirimiri: Carrera de cascabeles por el Kursaal

La carrera de cascabeles volvió ayer a visibilizar a las personas ciegas, sordociegas y con baja visión. Decenas de ciudadanos y represenantes institucionales participaron en la iniciativa y rodearon los cubos del Kursaal con un antifaz y acompañados por otra persona, siguiendo el testigo del cascabel. La entidad Katea-Legaia recibió el Cascabel de Oro que otorga la ONCE.

El Diario Vasco Domingo, 30 de marzo 2025

Rehabilitación

Escribe T.G.V.: «Mediante el siguiente escrito me dirijo a quien corresponda del Gobierno Vasco para ver si nos dan una explicación, porque ... la comunidad de calzada de Eguia nº 7 (expediente EB3-0340/21-BB000) lleva 3 años pidiendo explicaciones respecto a la ayuda por rehabilitación de fachadas. Hace 3 años, cuando hicimos la obra nos comentaron que aprovecháramos ya que por el tema de la eficiencia energética íbamos a tener ayudas del Gobierno Vasco y cada vecino (comunidad de 18 vecinos más 2 talleres) desembolsamos una cantidad de 20.827 euros por cabeza. Posteriormente nos dijeron que nos habían concedido una ayuda como comunidad y otra por cada vecino, de las cuales desconocemos el importe pero hasta el momento no hemos visto nada del dinero y todo lo que hemos recibido han sido excusas y nadie da ninguna explicación convincente. La primera excusa fue que no había dinero, luego que el sistema estaba estropeado y ahora que el tema está en Lakua. Llegados a esta situación, queremos que algún responsable nos reciba y nos diga la verdad, porque nos han confirmado que toda la documentación está correctamente entregada y somos una vecindad de personas pensionistas y necesitamos el dinero que se nos dijo en su día que nos iban a dar».

Contenedores Comenta Claudia Urbizu: «Los contenedores de reciclaje no son accesibles para las personas de cierta edad. Ayer, una mujer mayor me pidió ayuda porque, al estar el cubo tan lejos de la acera, tenía que bajar un escalón para llegar al contenedor azul. Ya no digamos cómo se supone que tiene que llegar ahí, con esa distancia desde la acera, una persona en silla de ruedas. El Ayuntamiento debería atender esta cuestión si le preocupan las personas mayores o con movilidad reducida». Arrobitxulo Dice el lector J. P.: «Está claro que si no hay suficientes agentes para la vigilancia, hacen falta cámaras por toda la ciudad para detectar tanto vándalo y delincuente. Lo último, los destrozos en un parque infantil, el de Arrobitxulo. Estamos tan controlados que, por unas cámaras de más... Para ponérselo difícil, merece la pena». Everest en el Gasca Indica Nekane Oyarzabal: «Asistí el domingo pasado al partido europeo de balonmano del Bera Bera en el polideportivo Gasca. El espectáculo fue formidable, con llenazo y gran ambiente. Pero sufrí al ver a un señor con dos muletas subir peldaño a peldaño las altas escaleras hasta las gradas. Se le hizo larguísimo y no podíamos ayudarle. Todo un Everest para él en un pabellón que además de ser caduco, impresentable, no tiene ningún acceso adecuado. Y nuestros políticos, en la tribuna. Qué pensarían los alemanes». Licencias Expone Joaquín: «Leo que Elkarrekin Podemos ha defendido, cito textualmente, una moción en el Ayuntamiento para pedir al Gobierno Vasco que se modifique la normativa existente para poder establecer un plazo de caducidad para las licencias de viviendas turísticas. Podrían ir a por todas las ilegales que hay y son muy fáciles de localizar. Les animaría, aprovechando la situación y puestos a pedir, amplíen dicha moción también a los hoteles, pensiones, hostales, bares, terrazas... Dicen que hay más de 300 denuncias vecinales al año. Veo que les preocupan mucho los ciudadanos. Y me pregunto, ¿cuántas quejas hay al año de los ciudadanos y desde cuándo por el tráfico, las obras, el metro, la seguridad, la limpieza...? Gracias por pensar tanto en los donostiarras». Agradecimiento Marian Sesma escribe: «Nuestro más sincero agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la primera planta de la residencia Matia Bermingham, por el cariño y cuidados a mi ama. Por su calidad humana y buen trato hacia los familiares. Muchas gracias».

