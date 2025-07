Sirimiri: El camino Buztinzuri «está abandonado»

Denuncia M. Oviedo: «Los vecinos del camino de Buztinzuri de Igeldo estamos totalmente abandonados. No se limpian las aceras ni se podan los arbustos que crecen a ambos lados del camino, con lo cual en verano esta zona es peligrosa por el riesgo de incendios. Sólo hay jardineros para el centro de Donostia. Es lamentable».

San Bartolomé

Comenta E. Peñalba: «'No se puede hablar de crear un parque en la subida a la colina del cerro de San Bartolomé'. Está claro que el Ayuntamiento no actúa con transparencia cuando hace esta afirmación y, sin embargo, prorroga tres meses más el permiso de obra del centro comercial y parking, por supuesto sin que nadie conozca las razones ni se entere hasta que hubo una interpelación al alcalde. Estuvo en sus manos no seguir con el tema y, sin embargo, amplio la autorización. ¿Por qué? El proyecto de un sendero similar al de Baso Erdi, que va de la calle Amara al Alto de San Roque, es lo único que debería hacer el Ayuntamiento. Para ofrecer a la ciudad, y al fondo de inversión, un rincón para solaz de los ciudadanos. Con sus árboles y bancos, que realzaría y terminaría la urbanización realizada en todo Amara. ¿O creen que el fondo de inversión prefiere un espacio sucio, sin uso y posible lugar okupado? Nosotros, los ciudadanos, individualmente o en asociaciones y plataformas, seguiremos luchando por el bien de la ciudad, aunque cuando lo consigamos algún partido político en el poder se atribuya los méritos. No nos importa si logramos que la lógica impere en la ciudad».

Ascensores

Dice Carlos Blasco: «En un rincón del entramado urbano, a menudo ignorados por el trajín diario, los ascensores históricos se alzan como testigos silenciosos de la evolución de nuestras ciudades. Más que simples medios de transporte vertical, estos ingenios mecánicos representan una pieza fundamental del patrimonio industrial, social y arquitectónico. Con estructuras de hierro forjado, detalles ornamentales y cabinas de madera noble, muchos de estos ascensores datan de finales del siglo XIX y principios del XX. Su diseño no solo responde a una necesidad funcional, sino que refleja la estética y la tecnología de una época. En ciudades como Lisboa, París o Barcelona, los ascensores históricos han sido protegidos y restaurados, convirtiéndose en símbolos identitarios y atractivos turísticos. Sin embargo, en muchos lugares, la falta de regulación específica y el avance de la modernización han puesto en peligro su existencia. Sustituidos por modelos más eficientes pero impersonales, o abandonados por el alto coste de mantenimiento, estos ascensores corren el riesgo de desaparecer sin dejar rastro. San Sebastián, una ciudad marcada por su elegancia y riqueza arquitectónica, conserva aún un número importante de ascensores históricos –algunos en edificios residenciales, otros en lugares públicos– que siguen cumpliendo su función con dignidad. No obstante, sin una figura legal de protección, están expuestos al deterioro o a ser reemplazados sin mayores reparos. Por ello, desde estas líneas instamos al Ayuntamiento de San Sebastián a realizar un inventario y proceder a la catalogación de los ascensores históricos aún existentes en la ciudad, como paso imprescindible para su protección y preservación como parte del patrimonio cultural donostiarra».

Túnel de Munto

Protesta María Acarreta: «Quiero avisar de la nula iluminación del túnel de Munto, siendo una vía de acceso muy concurrida por unir varios barrios. Tiene unas condiciones pésimas que no creo que cumpla ni la más mínima normativa. Si subes por el vial, al entrar en el túnel no se ve nada, sobre todo en días de sol. Año tras año venimos denunciando en esta sección que si ocurre cualquier desgracia tiraremos de hemeroteca para exigir responsabilidades a quien corresponda. Ojalá se aborde esta sencilla petición, aunque sea reponiendo las luces, ya que de la pintura ni hablamos».