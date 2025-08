Sirimiri: «La calle Urbieta es un vertedero»

Salud auditiva

Una sanitaria y madre quiere llamar la atención «al Departamento de Salud del Gobierno Vasco sobre un problema al que no creo se ... da suficiente importancia: la excesiva intensidad de sonido que sufren nuestros pequeños en algunas actividades. Año tras año oigo espeluznada el atronador sonido de los bafles en las comparsas de Carnavales tras los que se colocan a los niños. Igualmente, en las sesiones de los cines no sé por qué tienen que poner el volumen del sonido tan elevado, es realmente molesto si atendemos a la salud auditiva y especialmente en las sesiones dedicadas a los niños. ¿Queremos prevención de problemas de salud? Ahí tenemos algo importante que hacer».

Música en el parque

Opina J. E.: «Me uno a la protesta de los diecisiete grupos ecologistas y a las opiniones vertidas en esta sección sobre el festival Glad is the Day de este domingo. Y, efectivamente, el espíritu del testamento del Duque de Mandas no puede ser transgredido de mejor manera que con la celebración del concierto. De 12 del mediodía a 9 de la noche, ininterrumpidamente, con música a todo volumen que afecta a muchos vecinos. No es momento de interesar ni la supresión ni el acortamiento del concierto, pero sí llamar la atención de los responsables para que el volumen sea acorde con la paz y tranquilidad que hubiera deseado el duque».

Piedras en Ondarreta

Comenta Sebastián López: «Vaya, vaya... piedras en Ondarreta. Me sorprende que la gente no vea que sacar cientos de toneladas de 'piedras' durante años y años (dicho sea de paso, para contentar a los bañistas quejosos) no sólo ha conseguido llevarse los restos de cimientos antiguos, sino poco a poco bajar el nivel del suelo rocoso sobre el que ha ido la arena desde hace miles de años. Y, en consecuencia, el mar arrastra progresivamente una zona más amplia del arenal, lo que provoca a su vez que aparezca material rocoso en una mayor superficie. Sigan quitando 'piedras' y en unos años ya no quedará arena en Ondarreta. Y no será por el cambio climático. Me parece que el problema es grave y necesita un replanteamiento serio por parte del Ayuntamiento».

Sociedad GU

Plantea Eduardo Pagola: «En su día escribí una carta al director sobre la Sociedad Cultural y Gastronómica GU y más adelante el periódico publicó un interesante reportaje sobre dicha entidad. Dándole un poco de vueltas y viendo la cantidad de intelectuales de aquella época que no tienen ninguna calle en San Sebastián, propongo al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de dedicar una calle a la Sociedad Cultural y Gastronómica GU. De esta forma se rendiría homenaje a tantos ilustres intelectuales guipuzcoanos de aquella época de muy diversas tendencias políticas que tanto hicieron por la cultura guipuzcoana, como Lagarde, Tellaeche, Landi, Aguirreche, Aizpurua, Lekuona, Olasagasti, Cabanas, Kaperotxipi, Zuloaga, Garbizu, Tellería, hermanos Lojendio, Marín, Pío Baroja...».

Peligro junto al río

Advierte Ane Iriarte: «En numerosas ocasiones hemos observado a padres o cuidadores llevar a sus hijos de corta edad andando por el pretil del río en el paseo de Francia, sin sujetarlos y demostrando una imprudencia incalificable. El otro día se repitió la escena y recriminamos su actitud a los padres, ya que la marea estaba baja y en caso de caída el resultado habría sido letal. Ruego al alcalde que se ponga algún tipo de señal para prohibir a los niños andar por dicho pretil, porque algunos mayores no tienen cabeza y eso puede ser mortal para los menores a su cargo».