Sirimiri: Caída de ramas en Katalina Eleizegi

Denuncia S. Martín: «Es la enésima vez que denuncio lo mismo y el Ayuntamiento sigue obviando que esta zona de Puio es bastante transitada y que una de estas ramas de gran tamaño puede acabar algún día encima de un peatón. Como siempre, vendrán los servicios municipales, retirarán las ramas caídas y hasta la siguiente. Para podar o adecentar la arboleda, ni están, ni se les espera».

Perros en las playas

Escribe María: «No estoy de acuerdo con que en verano los perros puedan bajar a la playa. Por mucha limpieza que hagan, ¿tendremos que poner la toalla encima de los orines? Los perros campan a sus anchas durante ocho meses al año. A los que no podemos convivir con ellos nos quedan sólo cuatro meses, creo que ya tienen suficiente. Yo respeto a las personas que les gustan los perros, también quisiera que se me respetara a mí que no me gustan. Es imposible dar un paseo sin que se nos acerque un perro suelto. He visto a personas mayores tambalearse por perros que se les acercan y perder el equilibrio. A otro perro, comer el bocadillo de una persona que lo había dejado en el pretil para atarse los zapatos. Al parecer, pueden andar sueltos por la playa, pero por el paseo y los jardines deberían ir atados. Suelten a los perros cuando estén en la playa. ¿Dónde están los municipales? ¿Tienen prioridad los perros a las personas?».

Paseo E. Chillida

Solicita Candela Laso: «Me parece una vergüenza que con la próxima reapertura del renovado Peine del Viento, todo un símbolo de la ciudad, mantengamos el paseo de Eduardo Chillida dominado por los coches, con una carretera que no va a ningún lado y que está repleta de aparcamientos en batería. Las consecuencias son que los peatones discurren por una estrecha acera entre apretones, sobre todo los días de buen tiempo. Antes de la pandemia se presentó un magnífico proyecto que nunca se realizó. Le sugiero al nuevo alcalde Insausti que recupere aquel proyecto que tanto agradeceríamos los donostiarras, así como otros proyectos de peatonalizaciones y bidegorris como la peatonalización completa de la plaza Gipuzkoa, Garibai, fuentes de Ondarreta, el bidegorri de Miracruz, el de Anoeta-Hospitales. Es hora de que el joven nuevo alcalde le dé un aire de modernidad a la ciudad y recupere todos estos proyectos que supondrían una gran mejora para los donostiarras, tal y como ocurre en tantas ciudades europeas llenas de carriles bici y calles peatonales».

Sanitarios

Cuenta Maritxu: «Por deferencia con los que estamos esperando cita durante meses, pido que se haga fichar a los sanitarios de Osakidetza, tanto a los auxiliares, enfermeras y médicos de cualquier categoría, para saber si cumplen con su horario y si las largas listas de espera se deben a sus incumplimientos y a trabajar también en la privada. Por otro lado, es vergonzante ver que se quejan del sueldo, no sé en qué mundo viven para no darse cuenta de lo que cobramos los demás en las diferentes empresas y con titulaciones similares».

Churrería

F. Sanz: dice: «La primera entrevista al nuevo alcalde parece prometedora, espero que todo se cumpla. Pero acaba de llegar y ya tenemos de nuevo la churrería en el paseo que se mantiene lo más original de la Belle Epoque. Las ocho villas históricas, los jardines, la barandilla que estuvo en La Concha. Pensé que iba a rectificar los errores del anterior alcalde. Respeto, por favor, al maravilloso paseo de Francia».

GOe

Pregunta Jon: «¿Pero el edificio del GOe no se ha estrenado y abierto ya? Si es así, ¿por qué sigue toda la acera pegada a su entrada cerrada para los ciudadanos? ¿Y qué pasa con la plaza situada entre el edificio y la casa de cultura? Vaya desastre».