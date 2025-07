Sirimiri: Bolsas en la playa de Ondarreta

DV Viernes, 18 de julio 2025, 06:28 Comenta Compartir

Bicicleta robada

Gurutze Carrera protesta: «A mediados de agosto de 2024 me robaron la bicicleta de mi plaza de garaje abierta en Donostia. El ... ladrón, con poco ojo para lo eléctrico, se la llevó sin la batería. Contacté con el vendedor para dejarles aviso por si alguien pedía una batería para ese modelo. También puse la correspondiente denuncia en la Guardia Municipal, como ciudadana ejemplar. Durante semanas revisé con paciencia casi zen la web donde la policía publica fotos de bicicletas recuperadas. Spoiler: la mía nunca apareció. Casi nueve meses después, en mayo de 2025, me llama el vendedor: alguien quiere comprar una batería para una bici con mi número de bastidor. Llamo a la Ertzaintza. Según el nuevo 'dueño' de mi bici, se la regaló su jefe: el propietario del desguace Bidaurreta. El lunes siguiente, bien temprano, me planto en el desguace con la Ertzaintza. Y ahí, giro de guión: el dueño del desguace nos dice que compró mi bicicleta en un lote vendido por ¡la Policía Municipal de Donostia! Sí, han leído bien. Denuncié el robo, busqué activamente, y la bicicleta terminó revendida, legalmente, por la misma policía que debía custodiarla. Esto no es una comedia de enredos: es la gestión real de bienes robados en nuestra ciudad. A veces uno no sabe si reír o llorar. Esta vez, opto por escribir. Porque me parece imprescindible revisar cómo se gestionan estos objetos. Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Y no siempre el final tiene batería de repuesto».

Descuido de Donosti Denuncia Pilar Torija: «Sr. Goia, el servicio de limpieza al que concedieron la última contrata se comprometió a eliminar todos los pasquines y las pintadas de la ciudad. Nadie ha visto que se actúe. Ya es hora de que los quiten, porque indican un abandono total por parte de ese Ayuntamiento. Esta ciudad nunca ha estado tan abandonada como con su mandato. Paseo de Salamanca con barandilla y farolas que se caen por la roña... Y no hablemos de la estación de autobuses. El viernes vinimos de la de Bilbao y qué envidia... Llegamos a San Sebastián: ambiente irrespirable, gente sentada en el suelo por falta de asientos... ¿Para qué tantas tiendas para aparcar las bicis cuando no hay sitio para el personal? Lo que queremos es una estación de autobuses amplia y digna para nuestra ciudad. Póngase las pilas Sr. Goia y luche por la calidad de la ciudad que gobierna». Cuidado en el túnel Comenta D. G.: «Pongo en conocimiento lo que está pasando en el túnel del Antiguo. Me ocurrió yendo con patínete eléctrico por el bidegorri del túnel desde La Concha hacía el Antiguo, pero es recurrente. Hay sentadas dos personas en el paseo de La Concha, en el banco al lado del túnel del Antiguo, zona Pico del Loro arriba, y hacen la siguiente operación, se levantan rápido del banco y van corriendo hacía el bidegorri. No se sabe si para provocar accidentes o robarte cuando pasas. Tengo conocimiento de que a una persona le ha pasado dos veces en el mismo sitio, la última vez este viernes pasado. Por lo cual se pide a las autoridades pertinentes que se hagan cargo de esta situación». Arqueta sonora Dice Vane Fafe: «Llevamos meses con una alcantarilla hundida en la calle Zabaleta a la altura de la iglesia San Ignacio. Empiezan a faltar adoquines del asfalto porque están todos sueltos. El ruido que produce, cada vez que pasa un vehículo, es ensordecedor, sobre todo de noche. Ahora, en pleno verano, es imposible tener abiertas las ventanas de casa por culpa del ruido. He puesto queja en el buzón de la ciudadanía y he avisado a agentes de Movilidad. No se que más hay que hacer para que lo arreglen de una vez».

