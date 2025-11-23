Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Elena Vicente: «Llegas a San Sebastián en el tren o el autobús y cruzas el puente de María Cristina y con la intención de llegar hasta el centro de la ciudad. Eso sí, antes tienes que pararte en un semáforo que está situado al lado de esta papelera, con más basura fuera que dentro. ¿Cómo es posible que la ciudad reciba así a muchos de sus vecinos y visitantes».

Sirimiri: Basura por el suelo a la entrada de la ciudad

Nubes y buena temperatura tendrán hoy los corredores de la maratón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:32

Ondarreta

Un vecino comparte la opinión de otro donostiarra que escribió un sirimiri: «Estoy totalmente de acuerdo con Jesús D.R. sobre los destrozos provocados ... por el mar. Añadiría que según el artículo que publicó DV van a cerrar el acceso para viandantes y van a colocar unas casetas de obra en el Tenis. Como siempre, los peatones perdemos espacio pero los coches van a seguir circulando por el paseo de Eduardo Chillida. Vergonzoso. Por otro lado, ¿a nadie se le ha ocurrido elevar el paseo a la misma altura de los jardines, como van a hacer en Zarautz? Ya que nos vamos a gastar un dineral en la obra, hagamos algo definitivo».

