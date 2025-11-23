Sirimiri: Basura por el suelo a la entrada de la ciudad

Ondarreta

Un vecino comparte la opinión de otro donostiarra que escribió un sirimiri: «Estoy totalmente de acuerdo con Jesús D.R. sobre los destrozos provocados ... por el mar. Añadiría que según el artículo que publicó DV van a cerrar el acceso para viandantes y van a colocar unas casetas de obra en el Tenis. Como siempre, los peatones perdemos espacio pero los coches van a seguir circulando por el paseo de Eduardo Chillida. Vergonzoso. Por otro lado, ¿a nadie se le ha ocurrido elevar el paseo a la misma altura de los jardines, como van a hacer en Zarautz? Ya que nos vamos a gastar un dineral en la obra, hagamos algo definitivo».

Límite de velocidad

Denuncia L. Epelde: «Al comienzo del paseo Fº García Lorca, una vez pasada la estación de autobuses, colocaron unas señales de limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora para el arreglo del muro de las vías del tren. Sólo queda un detalle que no afecta al tráfico pero no han colocado señal de fin de la prohibición. Quizás hay que seguir a esa velocidad hasta Zorroaga. Ir a 20 km/h es casi imposible, yo iba a 30 km/h por miedo a que se calase el coche y dos motoristas municipales me seguían al mismo ritmo».

Auditz Akular

Altza XXI Herri Ekimena opina: «El nuevo alcalde ha imprimido un nuevo discurso al debate sobre la emergencia habitacional de la ciudad. Su mediática apuesta por construir 3.000 viviendas en Auditz-Akular recibió la semana pasada la respuesta de esta asociación. Sin embargo, ante la denuncia de que no se pueden invadir terrenos naturales, ante la realidad de que el órgano ambiental del propio Gobierno Vasco recomienda que se desista del proyecto, ante la denuncia de que el déficit de vivienda protegida que sufre la ciudad tiene relación directa con la política urbanística del Ayuntamiento en las última décadas, ante la advertencia de que no se puede actuar en beneficio de los intereses de promotores privados, ante toda esa argumentación el nuevo alcalde contesta con un frase para los medios: prioriza responder a las mujeres, como su madre, que le solicitan vivienda para sus hijos y para ello no va a dudar en ocupar Auditz-Akular. En una lección de demagogia ha necesitado una sola línea para darle forma a todo un chantaje emocional: para que la juventud pueda volver a Donostia hay que construir 3.000 viviendas en Auditz-Akular. Es decir, que envía de un plumazo a la cuneta el proceso de revisión del Plan General, el derecho de la ciudadanía a debatir el futuro de la ciudad. Sr Alcalde, también hay un sector importante del electorado que quiere que la política de vivienda se haga desde el urbanismo equilibrado y el respeto al territorio. Finalmente, queremos advertir de los peligros de las posturas temerarias que van a prometer vivienda desde la demagogia, el electoralismo y la manipulación de las ideas».

Barandillas

Expone Ángel Martin: «Aprovechando que están arreglando las escaleras de bajada a la playa de Ondarreta podrían poner barandilla a ambos lados de dichas escaleras, que faltan desde hace años y generan mucho peligro».