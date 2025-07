Sirimiri: Basura por el suelo en aceras de Gros

Línea 36 de Dbus

Comenta Gemma Lasa: «Día 7 de julio, 13.50 horas. El bus de la línea 36 en la parada de Arroka ... deja a tres personas, dos de ellas con el carro de la compra, a que esperen el siguiente bus (20 minutos) porque va lleno (como sardinas en lata). Por favor, o por derecho, teniendo en cuenta que esto pasa a menudo, y que además llevamos varios días con la rampa que sube a San Roke parada, reduzcan el tiempo entre bus y bus».

Rata en la terraza

Denuncia T. Hernández: «Tomando un café en la terraza de un bar de Martutene vimos una enorme rata pasar por delante de nuestros pies. Salía de los contenedores de basura, que por cierto al Ayuntamiento se le ha ocurrido instalar justo al lado de la terraza... ¡Una vergüenza!».

Cultura y euskera

A. Sagarzazu responde «al Sr. Olaskoaga. He tenido que leer dos veces su Sirimiri sobre la presunta discriminación lingüística del euskera por parte de las autoridades culturales del territorio para cerciorarme que estaba entendiendo lo que leía. Creo que vivimos y hemos vivido en mundos distintos. Los programas de subvenciones a la creación cultural del Ayuntamiento y de la Diputación, acuda a Tabakalera y compruebe el objeto social de las entidades que allí se han alojado, mire las subvenciones nominativas que se dan a Eusko Ikaskuntza, Fundación Elhuyar, Bertsozale Elkartea, Jakin, Aranzadi... fíjese usted incluso en los marcos directivos de nuestras entidades y autoridades públicas del mundo de la cultura. La cultura en euskera no es que esté discriminada, sino que está completamente sobrefinanciada para los pobres resultados que aportan en términos de calidad cultural y de adhesión de la ciudadanía donostiarra. Lo que estoy de acuerdo con usted es en el abandono de la programación cultural en castellano, la gran víctima de estos procesos de normalización lingüística».

Obras eternas

Protesta M. Echeberria: «Con la ciudad patas arriba desde hace años, nos estamos haciendo expertos en obras. Y vemos que hay obras y muchas más obras. Como por ejemplo una, la de las cuatro esquinas de la calle Secundino Esnaola con Bermingham, y la otra, muy cerca: la del GOe. Como muy acertadamente decía un artículo en este mismo periódico, hace algunas semanas, es curioso constatar cada día que las obras que se ejecutan con iniciativa privada vayan mil veces más rápido que las que dependen del Ayuntamiento. En el tiempo que llevan poniendo baldosas y asfalto en esas 4 esquinas, molestando durante meses a vecinos y conductores, el GOe está casi terminado. Increíble».

Motos en Anoeta

Pregunta J. Andoni: «¿Qué es del anunciado parking de Anoeta para motos? ¿Se sabe algo? ¡Estamos esperando! Nos dejaron sin parking a todos los socios moteros de la Real, para cederlo a un montón de coches de privilegiados que aparcan allí. Es una pena. Ahora se aparca por el barrio de Amara, como se puede, y con el lógico enfado de los vecinos. ¡Esto no puede ser! Hace poco leí en DV, que en Donostia había unas 30.000 motos, según un edil. Pues a ver si mejoramos los parkings de motos y se construyen más. Ya no hay suficientes en muchas zonas de la ciudad. Además, muchos de los parkings de motos que hay en Donostia dan pena. Y algunos están en un estado deplorable. Pero, qué vamos a esperar, después de vivir durante largo tiempo los destrozos que se están produciendo en nuestra querida Donostia, con el gran perjuicio para comercios y hoteles, y para construir un metro, le llaman Topo, no sé por qué, ya que el topo de Hendaia es otra cosa y además es único».