Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Señala Jesús Mª Pérez: «Envié una queja al Ayuntamiento denunciando la no recogida de la basura en la calle Humboldt, en Riberas. Al día siguiente la movieron del alcorque del primer árbol al del segundo. El domingo, es decir, casi un mes después, la basura seguía allí».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Basura que lleva «un mes» en Riberas

El sol no dio tregua en la jornada de ayer, otro día de temperaturas sofocantes y sensación de bochorno

DV

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:03

Estación de autobús

Escribe María Asenjo: «Totalmente de acuerdo con el 'sirimiri' de Francisco Aedo. Quien haya hecho uso de esta estación de autobuses ... habrá comprobado el caos que supone por sus pésimas condiciones de todo tipo, impropias de una ciudad moderna como es Donostia. A quien corresponda, por favor considere esta oportunidad de ampliarla y adecuarla a las exigencias actuales del turismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  2. 2 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  3. 3

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  4. 4 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  7. 7 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  10. 10

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Basura que lleva «un mes» en Riberas

Sirimiri: Basura que lleva «un mes» en Riberas