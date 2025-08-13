Sirimiri: Basura que lleva «un mes» en Riberas

Estación de autobús

Escribe María Asenjo: «Totalmente de acuerdo con el 'sirimiri' de Francisco Aedo. Quien haya hecho uso de esta estación de autobuses ... habrá comprobado el caos que supone por sus pésimas condiciones de todo tipo, impropias de una ciudad moderna como es Donostia. A quien corresponda, por favor considere esta oportunidad de ampliarla y adecuarla a las exigencias actuales del turismo».

VPO en Loiola

Denuncia E. G.: «Lo primero, quiero decir que estoy de acuerdo con la necesidad de la construcción de viviendas de VPO en todo San Sebastián, pero veo que se construyen en algunas zonas y en otras no. Soy de Loiola y me preocupa mucho que en toda la zona de los cuarteles y la zona de la cárcel se construyan exclusivamente casas de VPO. La cantidad de casas que hay en este momento y se va a construir en Loiola y Txomin respecto al resto de los barrios es totalmente desproporcionada. Para no tener guetos, se tendrían que mezclar venta libre, tasadas y VPO de alquiler».

Línea 16 de Dbus

Solicita Reyes: «Utilizo este foro para denunciar la saturación vespertina de la línea 16 de Dbus. En ocasiones ni abre sus puertas cuando llega a las paradas de Pío Baroja, ya que no cabe ni una mosca. Siendo una situación que se repite en verano constantemente, sugiero que se vuelva a desdoblar la línea, como ya se ha hecho en alguna otra ocasión: una que parte desde Igeldo y otra desde el funicular. Al menos durante el verano. No es propio que los turistas imposibiliten el acceso al transporte público a los residentes, que a la postre somos los que lo financiamos. Tampoco es propio trasladarnos como sardinas en lata».

Edificio Arkoak

Comenta Eladio Cilveti: «Pasaba por la trasera del edificio Arkoak de la Bretxa y, al ver los pilares de su fachada forrados de madera, me llamaron la atención pero no le di importancia. He leído en el Diario Vasco que estaban ocultos y me he quedado espantado. Tenemos pocas piedras antiguas en Donostia, para que un mercado construido por Cortázar y ampliado por Goikoa en 1870 sea maltratado de esta manera. Los pilares están machacados a martillo y cincel. Esto lo han hecho los trabajadores de una empresa con un proyecto aprobado por el Ayuntamiento. Ahora se lee 'importante degradación', 'resulta necesario retirar', 'sustituir por piezas nuevas'... Hacer esto con unas piedras que llevan 150 años en su sitio sin que nadie las toque y que ocurra esta situación a mí me indigna en profundidad».

Calle Easo

Opina Alfonso Goikoetxea: «Discrepo totalmente del 'sirimiri' de Luis Z.M. en su añoranza de una calle Easo con dos carriles de circulación y coches aparcados, tal y como estaban las calles en los setenta y en los ochenta. Los donostiarras agradecemos mucho al Ayuntamiento que nos hagan calles peatonales. Tenemos la ciudad saturada de coches y autobuses, no hay más que ver la plaza Gipuzkoa o la calle Miracruz, convertida en una autopista con tanto ruido que no se puede llevar una conversación. Aplaudo la semipeatonalización de la calle Easo y animo al Ayuntamiento a que continúe con esta política de devolver espacios peatonales a los donostiarras. No puede ser que los mejores espacios públicos estén ocupados por los coches, como ocurre en el resto de Europa, y más aún en estos tiempos en que la ciudad está colapsada de gente».

Plaza Cataluña

Dice Aitor: «Las autoridades locales deberían tener en cuenta la plaza Cataluña y procurar mejor convivencia entre las personas que están en los bares y la zona de juegos porque hay niños que juegan indebidamente al fútbol y molestan».