Sirimiri: basura fuera del contenedor en Bera Bera

Guardetxe de Urgull

Expone A. Echeverria: «Somos muchas las personas que en su juventud hemos pasado noches de verano con conciertos en el Guardetxe de Urgull en ... un ambiente realmente plural, donde nos reuníamos jóvenes de todo tipo de pelaje político y social. Por eso me parece muy triste y lamentable que un grupo de jóvenes que, en fin, todos sabemos de qué pie cojean, se hagan dueños del edificio y exijan al Ayuntamiento que se les ceda el espacio... Dicen que representan al colectivo popular. ¿A qué colectivo popular? ¿Al de la izquierda abertzale? Me gustaría saber cuántas personas ocupantes son realmente de esta ciudad. Y al Ayuntamiento le pediría que se pusiera las pilas, rehabilitara el edificio, que está hecho un asco, y encargara su gestión a una entidad pública o una asociación que garantizara el uso y disfrute del Guardetxe para todos los donostiarras».

Ciclistas en Igeldo

Advierte Fernando: «La subida a Mendizorrotz, en Igeldo, es un peligro, sobre todo a partir del camping hacia el alto, pues bajan los ciclistas a tumba abierta con una velocidades de unos 60 o 70 km/h. El sábado iba un grupeto que ocupaba el carril y en un momento me los encontré de frente. El susto fue de impresión. Les toqué la bocina y encima le echan la culpa a uno, cuando por conocer la carretera vas bien pegado a la derecha. Pido al Ayuntamiento que ponga alguna medida pues algún día tendremos algún disgusto tanto para el ciclista como para el conductor».

Pistas de Olarain

I. A. S. escribe nuevamente: «¿Cuándo piensan la EHU y el Ayuntamiento insonorizar las pistas de pádel de la calle Olarain? Llevamos 15 años protestando para que se insonoricen, como las de Riberas de Loiola. ¿Tendremos que esperar otros 15 años? No hay derecho. Fui al Ayuntamiento a la presentación de la Asociación contra el Ruido y, para colmo, no venían ni en el mapa, no las habían ni incluido. Les comuniqué el hecho, pero como siempre, ni caso. Así hacen el Ayuntamiento y la EHU las cosas, sin tener en cuenta a los vecinos que viven ahí. No les importamos nada de nada. Es una vergüenza. De 8 a 23 horas, los 365 días del año: peloteo y peloteo con insultos, palabrotas y gritos inimaginables. Vivimos 24 horas al día con un ruido insoportable. ¿Cuándo piensan insonorizar la pista? ¿Tenemos que vivir así?».

Comedor infantil

Denuncia un padre «una situación que se está dando en el comedor del colegio Amara Berri Urbieta. Actualmente, solo se está sirviendo un plato de comida en vez de dos platos ya que nos comunicaron que tienen varias bajas laborales y no se está sustituyendo a nadie. Me parece un deterioro más en las instituciones públicas. No entendemos cómo esta situación es posible en un comedor infantil y de un colegio público. Se nos ha comunicado que es así debido a la falta de personal. Ni se les retira el plato de comida cuando ponen el postre, en el cual muchas veces necesitan ayuda del personal ya que hay niños de 2 años».

Solo efectivo

Critica Mar Parra: «Según entiendo yo, San Sebastián es una ciudad turística cien por cien. Montan unas personas en el autobús de Lurraldebus que pone San Sebastián-Aeropuerto de Hondarribia y, al llegar, el chófer les dice que solamente dinero efectivo. ¿Qué pasa, que una persona que ha venido unos días de vacaciones a la ciudad y se ha valido con su tarjeta tiene que cambiar dinero para coger el autobús al aeropuerto y luego marcharse con las moneditas para su país? Seamos un poco inteligentes. El mismo caso vi hace poco en la motora de San Juan. Se supone que somos un destino turístico de primer nivel y para el enlace de San Sebastián con el resto del mundo tienes que llevar moneditas de euro porque tampoco les gustan los billetes».