Sirimiri: Barra de bar en la salida de Anoeta

Arreglos en Aiete

Pide Patxi Artola: «A la altura del número 16 del Paseo Doctor Marañón de Aiete, son necesarias dos actuaciones por parte ... del servicio de mantenimiento. Una es más urgente, y consiste en tapar un gran agujero existente en el asfaltado de la carretera que pone en riesgo a las motos, bicis y sobre todo patinetes que circulan por la zona. Y la segunda, es la reposición de una papelera que existía en la farola y que desapareció sin motivo alguno, y que obliga a los ciudadanos a recorrer una distancia considerable hasta encontrar la siguiente. Pasa en ambos sentidos de la calle. Debo recordar que ambas deficiencias se encuentran al lado del Coro Easo que suele tener mucho tránsito de personas, y en especial de niños. Muchas gracias anticipadas por oír mis peticiones».

Mal señalizado Easo

Denuncia Maria L.: «Una vez más, lo ideado por el Ayuntamiento no resulta eficaz. A diario, cientos de coches de fuera de la ciudad, siguen recto por la calle Easo haciendo caso omiso de la señal de prohibición. Bien puede ser porque no está suficientemente indicada o bien porque quieren ir a los parkings. Por supuesto, no hay ningún Guardia Municipal dirigiendo el tráfico y advirtiendo de la prohibición. Ya veremos si una vez que baje el tráfico y los turistas, el Ayuntamiento sigue siendo tan tolerante con los donostiarras. Además, si multaran a todo el que se salta la señal, pagaríamos las obras del metro en vez de con nuestros impuestos con la recaudación de las denuncias».

Piedras de Ondarreta

Escribe Pedro Otaegi: «Resulta que ahora nos enteramos, después de tanto tiempo, incertidumbre, dudas y enfados de los ciudadanos, a través del concejal de Mantenimiento –qué desfachatez y qué valor–, que el problema de las piedras de Ondarreta es por no existir desde hace 4 años un contrato multianual con ninguna empresa por lo que no hay presupuesto para actuar. Haciendo intervenciones puntuales, por cierto mínimas este año. Creo que ya está bien de que nos tomen el pelo y se rían de nosotros. Estas cosas tienen un nombre, incompetencia, mala gestión, nada más. En ninguna empresa, donde se suda la camiseta, tienen futuro personas tan incompetentes como los políticos que tenemos. ¿No se dan cuenta del descontento que tiene la ciudadanía incluidos sus propios votantes entre los que me incluyo? Lo único que van a conseguir es que en las próximas elecciones les quitemos la confianza depositada en ellos».

Quiosco cerrado

Dice Puri: «Me parece vergonzoso que después de tantos años que lleva cerrado el kiosko de periódicos de Urbieta continúe ahí, obstaculizando el paso a la gente. Y aprovecho además para pedir que pongan más visible el panel de los horarios de los autobuses que está detrás del arbusto».

Dueños de perros

Comenta Laura: «Todos los días me encuentro muchas calles de la ciudad sucias de excrementos y pis de perro. Quisiera que el Ayuntamiento sancionara estos comportamientos como en otros sitios donde se hacen pruebas de ADN. Y por supuesto que las paguen esos dueños incívicos, además de la multa o trabajos a la comunidad. Y echar agua a los pises para que no huela tanto. Y llevar a los perros atados, otro tema que muchas veces no se cumple. Me encantan los perros, pero bien educados».

Mejor señalización

Pide Ainhoa: «Sería conveniente que en la plaza Aita Donostia, en los dos carriles desde paseo Zorroaga hacia Errondo (recto) y hospitales (izquierda), se repintaran bien las señales en el suelo para que los conductores no se coloquen en el carril incorrecto y obstaculicen el paso cuando los semáforos se ponen en verde, porque apenas duran unos segundos».