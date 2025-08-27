Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reflexiona Mikel: «¿Acaso no se puede ir a un partido sin dejarlo todo hecho una porquería? El lunes por la mañana seguían todas las bebidas dispuestas como si fuera una barra de bar, apiladas fuera del estadio. Solo pido un poco de civismo y limpieza que hay basuras para algo».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Barra de bar en la salida de Anoeta

El sol se volvió a esconder, vuelven los días nublados, con algo de lluvia y temperaturas más frescas

DV

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:08

Arreglos en Aiete

Pide Patxi Artola: «A la altura del número 16 del Paseo Doctor Marañón de Aiete, son necesarias dos actuaciones por parte ... del servicio de mantenimiento. Una es más urgente, y consiste en tapar un gran agujero existente en el asfaltado de la carretera que pone en riesgo a las motos, bicis y sobre todo patinetes que circulan por la zona. Y la segunda, es la reposición de una papelera que existía en la farola y que desapareció sin motivo alguno, y que obliga a los ciudadanos a recorrer una distancia considerable hasta encontrar la siguiente. Pasa en ambos sentidos de la calle. Debo recordar que ambas deficiencias se encuentran al lado del Coro Easo que suele tener mucho tránsito de personas, y en especial de niños. Muchas gracias anticipadas por oír mis peticiones».

