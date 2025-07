Sirimiri: Barandillas en «estado de abandono»

No al ascensor

Comenta J. P.: «Después de años y de modificar el proyecto, ¿en serio van a poner un ascensor en el lateral ... del Ayuntamiento para salvar los escalones? ¡Pero bueno! ¿No se les ha ocurrido que las personas que no puedan acceder, entren por la puerta principal, y acondicionar la fachada sin estropearla? ¿Esa chapuza se les ha ocurrido? Están derrochando nuestro dinero en parches y chapuzas. ¿No hay en el Ayuntamiento alguien donostiarra con un mínimo de sentido?».

Ayuda a los de Mali

Dice un ciudadano: «Una vez más, me avergüenzo de mi ciudad. Más bien, de sus representantes políticos y en concreto del alcalde que sufrimos. ¿Cuántas semanas llevan decenas y decenas de ciudadanos de Mali en una situación de desamparo, penurias, pérdida de los valores más básicos del individuo, por circunstancias técnicas ante la aplicación en Francia del Reglamento de Dublín? Personas en pésimas condiciones y vecinos sufriendo circunstancias fácilmente salvables. Muchos banderines colgando por la ciudad, muchos carteles en el Muelle abogando por todo lo coyuntural y de interés, pero al margen de las últimas reuniones en Juntas Generales y alguna ONG, ¿no era posible haberles ubicado en el polideportivo Gasca? Por ejemplo, colocar baños y duchas portátiles y activar esas famosas mesas de cenas. No veo mantas rojas ni chalecos. Tampoco banderines de no se qué color es esa bandera, ni la de Sudán, ni la de Níger y ahora tampoco la de nuestros saharauis, que por lo visto ya tampoco interesan. Qué pena de política y que vergüenza de alcalde».

Glad is the Day

Opina Begoña Insausti: «Me adhiero totalmente a la protesta de los 17 grupos ecologistas por la barbaridad de Glad is the Day que se va a celebrar el domingo 3 de agosto en el parque de Cristina Enea. Y añado que no solo es molesto para la flora y fauna del parque, sino también para los sufridos vecinos, que nos vemos obligados a soportar durante doce horas música de todo tipo y a todo volumen. ¿Se han olvidado del testamento del Duque de Mandas? Se está cometiendo una ilegalidad y el Ayuntamiento lo sabe».

Parque de Bomberos

Protesta Josetxo Ikazategi: «Señores, da pena y da asco ver en qué situación se encuentran las puertas del antiguo parque de Bomberos de la calle Easo. La mugre nos puede comer en cualquier momento y no hay ninguna justificación, por muy municipal que sea».

Ciclistas impunes

Escribe María Azkarate: «Me encontraba el lunes pasado, a las 16.30 horas, en La Perla. Estaba el semáforo en verde para peatones. Una retahíla de una docena de ciclistas se pasan el semáforo en rojo y encima se meten directamente por la acera. Había un coche de Movilidad parado en el semáforo en rojo y miraban los agentes la escena como si no fuera con ellos, es decir, ni les importó. Luego nos extrañará ver la impunidad con la que andan bicicletas y patinetes por la ciudad».

Menos trotones

Pide J. I.: «Muchos fines de semana nos vemos los paseantes que vamos por La Concha avasallados por manadas de trotones que van corriendo sin mirar si arrollan a alguien, de tal forma que nos tenemos que apartar siempre los peatones. Sería bueno que esta gente, los trotones, tomaran como lugar de su práctica el Hipódromo, que es mucho más adecuado para su actividad».