Sirimiri: El autobús «nos cierra el paso de peatones»

Denuncia Josetxo Ikazategi: «Todas las mañanas, entre las ocho y las nueve, un larguísimo autobús para en el Boulevard a la altura de la calle Elkano y nos cierran el paso de peatones. En la fotografía se puede apreciar que en la parte trasera del autobús se ve que el semáforo está en verde para los peatones, pero este bus ocupa todo el paso de cebra y no nos deja pasar con seguridad».

DV Domingo, 16 de marzo 2025, 07:26 Comenta Compartir

Sin aparato de rayos

Denuncia María Luisa: «En el ambulatorio de Amara, que como es sabido atiende a un gran número de personas, tienen estropeado el aparato de ... rayos desde hace más de una semana y por eso nos mandan a los pacientes a hacerlas en el Hospital Donostia. Pero, con ser esto increíble, no es lo peor. Como los radiólogos del hospital están desbordados no informan de las radiografías, con lo cual cuando llegamos al médico de cabecera no puede ni diagnosticarnos ni ponernos tratamiento y, de hecho, nos dice que ellos están también desesperados con este problema. Quiero hacer un llamamiento a los políticos y responsables de Osakidetza para que solucionen este problema básico de inmediato. Es intolerable esta situación que pone en peligro la salud de muchos pacientes por su desidia e incompetencia».

Paseo de Francia Opina Carlos Idarreta: «Comparto totalmente las sugerencias de que se eliminen los narcisos del paseo de Francia. Este año apenas han florecido unos cuantos durante unos pocos días. Presentan además varios problemas, como por ejemplo la imposibilidad de que estos emblemáticos jardines luzcan con flores durante todo el verano, lo cual es una pena porque se ven tristes y desangelados la mayor parte del año a pesar de tener una ubicación privilegiada. Además, los narcisos sirven como nido de ratas y es habitual que en cuanto oscurece se vean roedores bastante grandes saliendo y entrando a los jardines, que son un sitio ideal para su refugio. Es bastante desagradable pasar por esta zona de noche. Es imprescindible la conversión de los jardines del paseo de Francia en unos jardines normales con hierba y plantas alineadas. Quedaría mucho más bonito durante todo el año». Escaleras a Ekintza Sugiere María Acarreta: «Quisiera preguntar por qué no habilitan un acceso peatonal (escaleras, ascensor…) desde el edificio Olarain a la ikastola Ekintza. De esta forma se evitaría el colapso del paseo de Arriola y la calle Tontorgoxo se convertiría en un entorno más amable para sus vecinos. Es impresionante la velocidad de autobuses, coches y motos, y su elevado número que diariamente sufrimos y más teniendo en cuenta no hay aceras que permitan un tránsito ordenado de peatones. Creo que los niños y adolescentes están preparados para subir unas escaleras que unieran ambos edificios. Así lo hacen en Aldapeta Maria (Marianistas), donde cientos de niños suben 80 escaleras desde el inicio calle Izarra , liberando de tráfico la calle Alto de San Bartolomé. Eso sí es tener un comportamiento amable con sus vecinos. Además, ahí estaba antes el colegio que las viviendas y el hotel. En Arriola/Tontorgoxo fue al revés, eliminando además el acceso a Igeldo (gruta Lourdes Txiki). Supongo que la petición caerá en saco roto porque no todos somos iguales. Está claro». Servicios Sociales Martín S. escribe sobre los Servicios Sociales: «Los trabajadores de los Servicios Sociales están realizando paros todos los jueves de 10 a 12 de la mañana para denunciar la falta de personal y la saturación de trabajo que tienen. Debido a estos paros se están cancelando citas con las familias provocando que los servicios y las ayudas se atrasen hasta el infinito siendo los mayores y sus cuidadores los grandes perjudicados. Los trabajadores tienen todo el derecho a protestar y parar para conseguir mejoras laborales pero esto no debería repercutir en la ya de por sí delicada situación de los dependientes. El Ayuntamiento debe actuar ya». Agradecimiento Maite y Paco Martín nos envían estas líneas: «Somos hijos de Sofía y queremos agradecer al personal de la Residencia Aldakonea por la profesionalidad y el cariño que han mostrado con nuestra madre durante su estancia en este centro. Eskerrik asko».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Igeldo

Osakidetza