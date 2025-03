Sirimiri: 'Arte y naturaleza', en Amara

Industria molesta

Escribe Josetxo Ikazategi: «En la calle Mayor hay una industria panadera muy molesta para los vecinos de alrededor. Un día de esta semana ... sobre las 15.20 horas un gran camión cisterna descargaba harina. Y para su descarga total el operario golpeaba la cisterna con una maza que nos levantó a todo el mundo de la siesta, hasta los turistas se extrañaban del terrible ruido. Pero no todo queda aquí. Todos los días y a altas horas de la madrugada los panaderos nos deleitan con ruidos de portazos, descarga de cestos y gritos entre ellos, muy molestos para los que queremos dormir en esta zona tan castigada. Va siendo hora de que se traslade a un polígono industrial urgentemente».

San Roque

Gemma Lasa comenta: «Sabiendo que a partir del lunes van a parar las rampas y escaleras que suben al barrio de San Roque durante bastante tiempo, los vecinos afectados esperamos que la frecuencia del autobús que sube al barrio sea más corta mientras duren los trabajos de reparación».

Mercado de la Bretxa

Natalia S. denuncia: «Nuestro Ayuntamiento sigue acumulando méritos para figurar en el libro Guinness. Durante años ha destrozado a conciencia el patrimonio de los mercados antiguos, lleva muchos años con las obras de la Bretxa en barbecho y ahora, que hacen como que arrancan, se les ha ocurrido algo nuevo. Después de prometer, asegurar, encargar y comenzar las obras para que los puestos de los productos de las huertas, de los caseríos, se recolocaran en el lado norte del antiguo edificio del mercado, se les acaba de ocurrir que mejor los meten a todos en el interior del de Pescadería. Han hecho una reunión con los afectados, les han preguntado qué les parece y estos han dicho que muy mal. Con malas maneras les han contestado que se callen, que saben de berzas y de zanahorias, pero de esto nada. Por si acaso, no van a preguntar a los usuarios, total tampoco les van a hacer caso. ¿A quién se le ha ocurrido este nuevo despilfarro (romper lo hecho e indemnizar a los que estaban contratados para que no hagan lo que tenían que hacer), esta burla a la voluntad de los trabajadores y esta rechifla a lo poco que nos queda de sentido patrimonial? Corrijan, antes de hacer otro nuevo y caro destrozo».

Cristina Enea

Se queja J. M. Mitxelena: «El estado lamentable de la barandilla de paso de Cristina Enea a Riberas de Loiola supone un grave riesgo para los niños pequeños que a menudo transitan por la misma. Es una situación largamente denunciada y a la cual el Ayuntamiento no pone remedio. Esta barandilla lleva años oxidada. Y es increíble que el Ayuntamiento no la pinte y repare y ponga una madera en el hueco que deja los cables al descubierto para riesgo de los menores. Y, al mismo tiempo, reclame el dinero que en ello se invierta a la constructora o la contrata que haya efectuado la obra. Cada día comprobamos cómo las nuevas obras públicas tienen muchas deficiencias. Las tuvieron los bancos y las barandillas del Paseo Nuevo y las tienen barandillas y pasarelas como la de Menchu Gal y la de Mikel Laboa. Queremos que nuestra ciudad repare estas deficiencias y, caso de ser posible, pase estos gastos a las constructoras, pero no es de recibo que la ciudad esté tan deteriorada. Es necesario que el Ayuntamiento asuma su parte de gestión y de culpa 'in vigilando' de la obra pública».

TAV por Ezkio

Solicita Raffaella: «Ahora parece que alguien del PSE de Vitoria defiende el AVE por la capital alavesa y no por Ezkio, le parece un despropósito agujerear Aitzgorri y, sobre todo, que sale bastante más caro. Espero que alguien de su partido en Donostia salga a defender el recorrido por Ezkio y decirle que poco se quejó al ver que la estación de Donostia no va a ser soterrada».