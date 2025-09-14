Sirimiri: Aperitivo con las mejores vistas

Playa de la Zurriola

Ander Esteban comenta: «La deriva, y nunca mejor dicho, de la privatización del baño para los bañistas (en favor de ... los surfistas y cursos) es algo ya sabido y notorio por cualquiera, pero esta vez la actitud de los socorristas de la Zurriola deja mucho que desear. Varios días seguidos bandera roja en toda la playa. Llevo toda la vida bañándome en esta playa, incluso en la antigua y más peligrosa playa, y la bandera roja total era injustificable. Me acerqué a un socorrista para preguntarle el motivo y de muy malas maneras me mandó callar. Parecía incluso una huelga encubierta, roja en toda la playa y tranquilos sin bañistas».

Churrería

Expone A. Rodríguez: «La churrería instalada en el paseo de Francia, ¿qué hace en un sitio tan emblemático casi todo el año? ¿Qué pinta con ese aspecto de mercado de navidad cutre? ¿Es una concesión?».

Tabakalera, «fracaso»

Critica Mónica Ormazabal: «Tras diez años de funcionamiento de las salas de exposiciones de Tabakalera, es una obviedad que han resultado un verdadero fracaso. Los responsables de las exposiciones deberían de replantearse el contenido, porque muchas veces parece que nos están tomando el pelo. Es realmente lamentable que las salas siempre están vacías, nada que ver por ejemplo con las salas del Centro Botín de Santander, donde las salas siempre están llenas de santanderinos y turistas al exponer unos contenidos muy interesantes. A propósito de estos fallidos diez años de exposiciones, deberían de replantearse las exposiciones para que tengan interés».

Charco en Urbieta

Denuncia N. Pilarte: «El día 8, bajo un fuerte chaparrón, estaba esperando el autobús de la línea 28 o 21 de Dbus en la parada de la calle Urbieta. Alrededor de las 13 horas, junto a muchas personas dentro y fuera de la marquesina, había un gran charco delante de la parada y autobuses y taxis aminoraban su marcha para no salpicarnos. En ese momento vino un coche de la Ertzaintza y sin reducir la marcha y pegado a la acera, nos mojó a todos los que estábamos en la parada. Algunas personas le hicieron señas de reducir la marcha pero hicieron caso omiso a las señas y salimos todos mojados. Ante este desaguisado, pido a la Ertzaintza que reprenda al agente por su poca sensibilidad, porque tuvo que ver la cantidad de agua que levantaba al circular. Así mismo ruego al Ayuntamiento y al departamento correspondiente que desatasque y elimine ese charco delante de la marquesina».

Don Julio

Escribe Alfonso: «Recientemente ha fallecido Julio García Sanz, Don Julio. Excelente pintor, cazador, pescador y cronista. Tanto los que lo conocimos personalmente como muchos miles de cazadores y pescadores le echaremos en falta. Unos por su persona y todos por la página que puntualmente y cada viernes publicaba en este medio. Con información exacta y puntual sobre temas de caza, pesca y tiro, tales como aperturas y cierres de vedas, sorteos de puestos, campeonatos, y un largo etc. Don Julio, buena caza amigo».