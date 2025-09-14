Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Maite: «Domingo pasado, 12.00 horas, y un día maravilloso. Paseando por el palacio de Miramar, uno de los lugares con mejores vistas de toda Donostia, me encuentro con un grupo de amigos de aperitivo, como si estuviesen en el jardín de su casa. ¿Se puede hacer lo que uno quiera y donde quiera? Está claro que sí».

Sirimiri: Aperitivo con las mejores vistas

El cielo estuvo nublado con algunos ratos de sol y temperaturas agradables, hoy se espera día de playa

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:17

Playa de la Zurriola

Ander Esteban comenta: «La deriva, y nunca mejor dicho, de la privatización del baño para los bañistas (en favor de ... los surfistas y cursos) es algo ya sabido y notorio por cualquiera, pero esta vez la actitud de los socorristas de la Zurriola deja mucho que desear. Varios días seguidos bandera roja en toda la playa. Llevo toda la vida bañándome en esta playa, incluso en la antigua y más peligrosa playa, y la bandera roja total era injustificable. Me acerqué a un socorrista para preguntarle el motivo y de muy malas maneras me mandó callar. Parecía incluso una huelga encubierta, roja en toda la playa y tranquilos sin bañistas».

