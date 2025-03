Sirimiri: aparcar en Amara los días de partido

Denuncia J. Alkorta: «Ante estampas como esta, me apetece hacerme socio de la Real para aparcar donde me dé la gana los días de partido y que no me pongan multa. Y no, no me vale la excusa de 'es un día', porque no es sólo un día. Ya no vale con pagar el impuesto de basuras, ahora además hay que pedir permiso para no molestar a motos y coches».