Sirimiri: Apagón por La Hora del Planeta

Costas

Escribe Begoña. R.: «Sr. alcalde Eneko Goia y corporación municipal. Indicarles que con el tema de los toldos en La Concha y Costas están ... recibiendo su propia medicina. Ustedes están haciendo la vida imposible a muchos ciudadanos de Donostia, con el tema del mobiliario en terrazas, toldos, mesas fuera de fachadas, cierres, letreros que sobresalen... En su mayoría llevaban muchos años instalados y no ha habido ningún impedimento durante muchas legislaturas, hasta que han llegado ustedes y nos hemos visto obligados a modificar o quitarlos por sus nuevas normativas, sin tener en cuenta cada la situación, cada caso y cada zona, porque en muchas ocasiones no afectaban a terceros. Pregúntense si están actuando bien».

Ulia y mirador

Comenta Haritz Zabala: «Llega la primavera y el buen tiempo y muchos donostiarras y gente que nos visita subiremos al maravilloso monte Ulia, que es un monte de gran belleza a pesar de la dejadez municipal con este paraíso donostiarra. La situación del edificio del tiro al plato, un año más cerrado y vandalizado, clama al cielo, lo mismo que el restaurante del albergue, también cerrado. En cuanto al mantenimiento, también es muy deficiente, ya que no es de recibo que el mirador que se encuentra nada más subir por la zona de Sagüés y que ofrece unas espectaculares vistas de la Zurriola y del resto de la ciudad, permanezca con todas las vistas tapadas con zarzas. Toda la gente solía sacar fotos en el pretil que tiene este privilegiado mirador, que ahora se encuentra inutilizado sin visión alguna por falta de mantenimiento con las zarzas cubriendo todas la vistas. Sería muy sencillo que un operario eliminara el matorral existente para dejar despejadas las vistas y que este famoso mirador volviera a lucir espléndido ofreciendo su maravillosa panorámica de siempre sobre la Zurriola y la ciudad».

Atocha en 1920

Opina Enrique: «A propuesta del artículo de Mikel Gurpegui en DV, en 'La calle de la memoria', referente a los inadecuados comportamientos en Atocha del año 1920, es aplicable a nuestros días del Reale Arena, por lo que deben tomar nota nuestros actuales dirigentes del club, con el agravante de que hoy asisten familias enteras y con niños, algunos de ellos en muchas ocasiones haciendo la peineta y verbalizando tacos innombrables delante de sus padres».

Gasto absurdo

Dice J. Horcajo: «En la calle Telesforo Aranzadi, entre Baratzategi y Extremadura, había tres pasos de peatones hace 30 años. Hace 20 años alguien tuvo la brillante idea de quitar un aparcamiento y poner un 4º paso de peatones. Esta semana el Ayuntamiento ha decidido que este último paso que une el paso entre escaleras no reúne las normas de accesibilidad, según palabras de la encargada de la UTE, y quitan dos plazas de aparcamiento para elevar el paso de peatones, y así las personas que suben y bajan las escaleras para cruzar ese paso de peatones, no tengan que subir ni bajar más bordillos, no vaya a ser que se tropiecen por ponerles obstáculos. Algún día los técnicos del Ayuntamiento tomarán decisiones sobre el terreno. La administración de los vecinos ha pedido una aclaración de esta actuación ¿la contestarán?».

Polloe

T. B. escribe: «No soy amigo de cementerios. A lo largo de mi vida he acudido al de Polloe las veces que me han obligado las despedidas de mis seres queridos. En esas ocasiones solo me había fijado en el panteón familiar y los de alrededor. Por razones que no viene a cuento, recientemente he paseado por nuestro cementerio pausadamente en toda su extensión. Me ha sorprendido gratamente lo cuidado y limpio que está todo. Setos y prados bien cortados. Asfalto y zonas de tránsito limpios. Rótulos de las calles renovados con sus postes bien pintados. He sacado una imagen totalmente alejada del estereotipo fúnebre. Zorionak a los trabajadores y dirección de Polloe».