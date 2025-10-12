Sirimiri: 30 años de Goratzar Abesbatza

Engaño

Relata C. D.: «En 2023 conocí a un chico supuestamente majo. Era verano. Me invitaba a ir a la isla, a nadar, comer allí. ... Siempre pedía que pagase yo. Al principio vale, pero poco después no hacía más que pedirme dinero, poco a poco. De tal manera que me llegó a deber 1.950 euros y no tuvimos cómo celebrar las Navidades con un poco de dignidad. Nos hundió en la miseria. Escribo esto para que la gente no sea tan confiada y no vuelva a repetirse».

Campamento ilegal

Denuncia Juan: «Esta semana ha habido un accidente en la entrada a la ciudad por el túnel de Polloe, donde el Urumea, por culpa de un toldo procedente de un campamento ilegal que en su día se eliminó en la zona de Riberas de Loiola. Es increíble que pasen estás cosas y que, aparte de estar acampados ahí, les corten la hierba y les recojan la basura que dejan .A quien corresponda, que tome medidas».

Alcaldables

Escribe Maritxu: «No es de recibo que parte de la credibilidad de un candidato sea su experiencia como alcalde y máxime si en el periodo de cuatro años de su mandato no hizo nada positivo. Eso sí, lo recordamos como un alcalde simpático y dicharachero y que en Sanjuanes bailaba muy bien en la plaza de la Constitución. Sin embargo le recordamos por cosas que no resolvió y que impulsó que han hipotecado la ciudad, así como por incumplimiento de la palabra dada como cuando dijo que el Aterpe, que ha supuesto una degradación tremenda para Amara sería temporal y llevamos 15 años ya. Lo mismo con toda la operación de San Bartolomé, según usted heredada. Al mismo tiempo me parece increíble que una persona que impulsó la desanexión de Igeldo sea el candidato designado por su partido para alcalde. La ley electoral lo permite, pero suena raro y no sé el interés que va a tener en mejorar San Sebastián, en reparar todo el arbolado destruido por el metro, todo lo que se ha sufrido por llevar el Topo desde la plaza Easo a La Concha. Ojalá me equivoque pero me parece lo mismo que si Puigdemont se presentase a la presidencia del Gobierno español».

Cine en V. O.

Opina Begoña Gárate: «Es necesario que los cines de San Sebastián proyecten las películas en versión original, –se está haciendo ahora con 'Karmele', con 'Maspalomas', con 'Romería'–, y no se hace con las películas inglesas, cuando somos muchos los que aunque tengamos perfiles de inglés C1 o C2 queremos ver y oír a los actores en su lengua, máxime cuando si son ingleses, ejemplo 'Downton Abbey', su dicción es maravillosa. Hay países como Portugal que llevan décadas ofreciendo en versión original todo el cine inglés y allí lo hacen sin subtítulos, de ahí el dominio que tienen los jóvenes portugueses del inglés que les ha abierto las puertas a un gran futuro laboral. Aquí no pido eso porque no nos da el nivel, solamente pido la versión original subtitulada».