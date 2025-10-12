Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desde el coro vinculado a la parroquia de la sagrada Familia de Amara nos remiten estas líneas: «Se cumplen 30 años desde que el coro Goratzar de Amara se pusiese en marcha en el barrio. Son muchos los coralistas que han pasado por esta gran familia y sus componentes queremos felicitar a nuestra fundadora y directora, Olatz Egiburu. Por muchos años más, zorionak Goratzar eta eskerrik asko!».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: 30 años de Goratzar Abesbatza

Clara mejoría en el tiempo el sábado, la temperatura subió y lució el sol durante buena parte del día

DV

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Engaño

Relata C. D.: «En 2023 conocí a un chico supuestamente majo. Era verano. Me invitaba a ir a la isla, a nadar, comer allí. ... Siempre pedía que pagase yo. Al principio vale, pero poco después no hacía más que pedirme dinero, poco a poco. De tal manera que me llegó a deber 1.950 euros y no tuvimos cómo celebrar las Navidades con un poco de dignidad. Nos hundió en la miseria. Escribo esto para que la gente no sea tan confiada y no vuelva a repetirse».

