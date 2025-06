Sirimiri: Amara reclama una cubierta para las vías del Topo

DV Domingo, 1 de junio 2025, 07:48 Comenta Compartir

Auditz Akular

Replica Agustín Rodríguez, de Alza XXI Herri Ekimena, a Ana: «Se equivoca en su apreciación. Es precisamente la urbanización de suelos rurales que no ... disponen de ninguna infraestructura ni servicio, como los de Auditz Akular, lo que va a posponer la oferta de vivienda durante décadas. Comprar vivienda vacía supone que al día siguiente pueda ocuparse por los demandantes de vivienda. La rehabilitación de grandes edificios desocupados tiene un gasto mínimo, porque ya disponen de agua, electricidad y el resto de servicios básicos, además de que ya están construidos. Lo mismo puede decirse de la intervención sobre la segunda residencia o los pisos turísticos. Esos son los sistemas que permitirán activar vivienda para la demanda existente a corto plazo. Piense que solo con lo que cuesta urbanizar Auditz Akular (viario, acometidas...) podrían comprarse entre 1.000 y 1.500 viviendas de segunda mano edificadas y urbanizadas. Olvídese de Auditz Akular. Si no se ha ejecutado en 20 años es porque tiene tales gastos de urbanización y complicaciones de gestión que no lo han podido desarrollar ni los promotores. Auditz Akular no es hierba. Es un área natural de bosque y praderas de casi 100 hectáreas, un verdadero refugio climático, suelo de alto valor agrológico y depositario de una gran cantidad de CO2».

Mantener UPV Comenta Ainhoa: «Somos muchas las que hemos estudiado en las aulas de la UPV y gracias a nuestra universidad pública hemos accedido a educación universitaria. La denominación UPV es absolutamente reconocible, no solamente entre nosotras sino también fuera de aquí. Por eso, no entendemos que de un día para otro, sin siquiera consultarlo a los alumnos, trabajadores y alumni aparece una señora y nos diga que ahora no se va a llamar UPV/EHU sino solamente EHU... porque se confunde con la Universidad Politécnica de Valencia (sic). No se han debido de percatar de la existencia de la European Humanities University (EHU) en Lituania o la Edge Hill University (EHU) en el Reino Unido... Señores/as de la UPV, no nos tomen por idiotas, que ya sabemos de qué va esto». Perros y educación E. Galán comenta: «En relación a la campaña municipal de hábitos cívicos para dueños de mascotas, estoy completamente de acuerdo con que se multe a las personas que no recogen los excrementos de los perros. Yo soy dueña de una mascota y paseo por la ciudad con ella. Pero también exigiría que se multe a los que hacen pintadas en las fachadas, a todos los que después de comerse un kebab o una hamburguesa y darle al botellón dejan todo tirado en la calle, a los que comen pipas... La ciudad está sucia por muchos más motivos que por los perros. Educación para todos esos individuos que piensan que los demás están para recoger sus inmundicias. Empezando por los padres, para que enseñen a sus hijos. Y ya entrando en el verano, también a los que dejan el pañal de sus hijos en la arena». Plaza Zaragoza Escribe Ela: «En la plaza Zaragoza ha estado, desde el año 1988, la escultura dedicada a Antxon Ayestaran, gran director que fue del Orfeón Donostiarra. La escultura, obra de Bernard Baschet y Koldo Merino, no aparece en el plato de cemento diseñado para dicha plaza. ¿Dónde está la escultura? ¿Por qué no se repone? ¿Tan pronto nos olvidamos de algunos de nuestros preclaros musicos?».

