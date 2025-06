Sirimiri: Acto por una zona verde en la ladera de San Bartolomé

DV Domingo, 15 de junio 2025, 06:36 Comenta Compartir

Lurraldebus a Leioa

Escribe María Jesús: «Escucho esperanzada cómo en Juntas Generales se está discutiendo la posibilidad de extender algunos servicios de Lurraldebus a Irun y Hondarribia. ... Ante discursos y artículos de opinión rimbombantes y vacíos de muchos de nuestros responsables políticos, les pido a nuestros representantes que no se olviden de pedir que la línea que va al aeropuerto de Loiu se extienda hasta el campus de la EHU de Leioa, que es una promesa electoral incumplida. Es igualmente una reivindicación de un gran colectivo que solo se ha visto parcialmente parcheada con una asociación privada que, aunque disponga de financiación pública, no está integrada en Mugi y cuenta con horarios y condiciones rígidas que no cubren las necesidades de muchas personas que se ven obligadas a largas horas de buses y transbordos».

Flores en el Urumea Comenta A. Zamalleta: «Impresionado estoy de que después de dos semanas todavía estén todas las plantas en los jarrones del río en el paseo de Francia. Habitualmente, y no es vandalismo sino hurto por parte de vecinos cercanos que las prefieren en sus casas, no duran una semana y al cabo de un mes suelen desaparecer las plantas y flores de más de veinticinco jarrones de los cuarenta que hay. Qué falta de civismo. Enhorabuena por el éxito actual. A ver si dura». Zmare Señala Enrique Sanz: «Me preguntaba desde hace tiempo, ya que no se había vuelto a hablar del tema, cómo estaba al asunto del expediente sancionador sobre el Zmare. Dicho expediente se abrió con fecha 5 de marzo y este miércoles leí que ha tenido que reiniciarse al producirse el traspaso de la competencia del litoral del Gobierno central al Gobierno Vasco. Un traspaso que se formalizó el 1 de abril de este año. Quiero pensar que nadie en el Ayuntamiento conocía todo esto, qué casualidad, y mientras tanto el establecimiento ha estado funcionando a pleno rendimiento. Una vez más, me siento engañado, así como muchos otros donostiarras, por el Ayuntamiento, y casualidad, favoreciendo a gente influyente. Por favor, no nos tomen más el pelo. No entiendo cómo no les preocupa el futuro de la ciudad y de la corporación dentro de dos años». Zmare Marian Bañuelos dice: «Por fin quitaron los andamios en la calle Misericordia. Esperemos que en breve se realice la obra final de la peatonalización prometida, ya que parece ser que este mes de agosto, nos llega el regalo del nuevo puente del tren para mitigar los ruidos. Señores del Ayuntamiento, esperemos que antes de final de año, los vecinos de esta calle podamos descansar por fin de tanto ruido provocado por trenes y obras, ya que llevamos unos cuantos años sufriendo. ¡Empiecen la obra de peatonalización! Terminen con lo acordado. Necesitamos descansar ya... tengan 'Misericordia'». Carreteras Denuncia Óscar: «Como repartidor veterano quisiera expresar mi mala leche, y la de los demás trabajadores que pagan sus caros impuestos y pasan su ITV, al tener que transitar por las abandonadas calzadas de, por ejemplo, el centro tecnológico de Miramon, Polígono 27, Masti Loidi y Txirrita Maleo, Igara, Ibaeta, Belartza... suma y sigue, incluso de los hospitales. Pero se gastan nuestro dinero en politiqueo barato y en cosas absurdas muchas veces. Nos sablean a peajes e impuestos y obligaciones, nunca se vio tanto abandono. Resuelvan los problemas».

