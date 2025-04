Sirimiri: Abandono del tiro al plato de Ulia

Policías a pie

Escribe J.M.M.: «No podemos permitir asesinatos como el del varón de 55 años que murió asesinado en Bidebieta para robarle. ... Nuestras calles tienen que ser seguras y no estar expuestos los ciudadanos a este tipo de ataques. Es una vergüenza que con tantas fuerzas policiales pase esto y un maravilloso ser humano pierda la vida. Cámaras en las calles y patrullas de las fuerzas policiales a pie. Basta ya de tanta inseguridad».

Sí al Mundial

Comenta Miguelo Pérez: «Yo sí que quiero el Mundial en mi casa, en mi ciudad, en San Sebastián. Y lo quiero por varios motivos. Traerá riqueza, turismo, mejoras, podremos ver fútbol de varios quilates y que nuestra ciudad, nuestras costumbres, nosotros, lleguemos a los hogares de millones de ciudadanos de los cinco continentes. Y que conste que yo no tengo ningún negocio ni nada con lo que lucrarme pero me alegraré si lo hacen otros donostiarras. No me gustaría que, bajo mi punto de vista, por el egoísmo de unos pocos se malograra algo grande, algo muy bueno para San Sebastián. Es obvio que habrá gente a la que no le guste o incluso les moleste pero entiendo que por el bien común pedimos , reclamamos, que el Mundial de Fútbol llegue a San Sebastián. Viva Donosti y a por el Mundial».

Aleluya en Easo

Comenta E. Peñalba: «Es buena época para cantar el Aleluya pero, sobre todo porque nos acaba de llegar la noticia de que por fin, el alcalde de San Sebastián haya paralizado la construcción del centro comercial y parking en Aldapeta. Los ciudadanos agradecemos que, por fin, haya atendido nuestras demandas y haya tomado la decisión de 'priorizar el bien común'. Le damos las gracias, aunque su respuesta haya exigido tanto en tiempo y en movilizaciones ciudadanas. Ahora tendrá que afrontar la creación de un paseo arbolado en el cerro, al igual del que existe en el final de la calle Amara, y contar con los ciudadanos para tomar buenas decisiones en los terrenos de la llamada playa de vías del topo. No creo que el partido político que se ha atribuido la sabia decisión sea precisamente el que se lo merece. Más bien hay que dar las gracias a todas las personas que se han involucrado en esta demanda, todos unidos para lograr el bienestar ciudadano».

Obras eternas

Opina Gabriel Sola: «De lo de la rotonda de Anoeta (Aite Donostia), mejor no hablamos. Se iba a abrir en enero. De la obra de la rejilla del parking de Urbieta, que lleva ya un par de meses, mi pregunta es, si en obras que suelen tener prioridad por condiciones de tráfico o accesibilidad, no se puede poner un refuerzo para poder trabajar las horas que sean necesarias para acabar rápido».

Paseo de Francia

Escribe Mari Tere Zapata sobre la sustitución de los narcisos del paseo de Francia: «Me parecen muy desafortunadas las declaraciones del concejal de Mantenimiento urbano, Carlos García, referentes a los jardines del paseo de Francia. Dice que una vez remodelados tendrán simplemente hierba, lo cual es muy desalentador. Resulta que cualquier jardín de la ciudad tiene plantas con flor, y uno de los paseo más importantes como es el paseo de Francia, puerta de entrada de los turistas al ser acceso a las estaciones, nos lo va a dejar con una simple hierba sin plantas con flores. La ubicación de los jardines y la belleza del paseo bien merece que se haga un esfuerzo y se pongan plantas con flor, y no una simple hierba. Además ahora que los jardines están vallados, su mantenimiento sería mucho más sencillo y el paseo quedaría precioso, digno de admiración».