Sigue en directo el último Pleno de Goia para debatir el estado de la ciudad
El actual alcalde hace hoy un balance de su gestión en los últimos diez años como máximo responsable de gobiernos de coalición entre el PNV y el PSE
San Sebastián
Jueves, 16 de octubre 2025, 08:35
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad