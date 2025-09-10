El servicio de limpieza retira en tres días 26.300 kilos de algas de la playa de La Concha

. El Ayuntamiento estaba estos días pendiente de las mareas vivas para sacar la máxima cantidad de piedras posible de la playa de Ondarreta, pero ... el mar le ha cambiado los planes. Los cascotes estaban muy enterrados en arena y ha decidido abortar la segunda noche de trabajos. Sin embargo, en lo que se han afanado los operarios, esta vez los del servicio de limpieza, es en sacar de la playa las ingentes cantidades de algas que habían llegado a La Concha durante los últimos días. Han sido 25.000 kilos de estas plantas marinas las que se han eliminado en los últimos tres días del principal arenal de la ciudad.

El alga roja o gelidium crece a una profundidad de entre 3 y 15 metros y forman bosques en el litoral cantábrico. Las mareas vivas del otoño-invierno y las grandes marejadas las arrancan y el mar las arroja hasta la costa, amontonándose en playas y acantilados.

En Donostia las solían recoger en el pasado los barcos pesqueros y tras secarlas las vendían a la industria cosmética. Sin embargo, con el decaimiento de la actividad pesquera en la ciudad, hace años que las algas son recogidas en septiembre por el servicio de limpieza que actúa en las playas al amanecer.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García (PSE), explicó ayer que los operarios recogieron en la noche del domingo 6.900 kilos, el lunes retiraron 5.320 kilos y ayer sacaron de la playa de La Concha 14.080 kilos. En total más de 26 toneladas de algas en tres días.

El primer aviso de lo que llegaba a la bahía fue el sábado, pero las pleamares coincidieron con el momento en que el servicio empezaba a cribar los arenales lo que impidió que la playa luciera sin algas el domingo, una jornada con mucha presencia de estas plantas durante la celebración de las regatas. El mal tiempo de los últimos días ha permitido efectuar estas labores durante las bajamares sin riesgo de molestar a los usuarios de la playa.

Solo una noche

El dispositivo de retirada de piedras en Ondarreta trabajo en al noche del lunes al martes con un doble objetivo: devolver a la playa, desde la planta de reciclaje Ekotrade (Astigarraga), las 90 toneladas de arena que viajaron pegadas a los cascotes retirados en agosto y proceder a una fase de retirada de escombros aprovechando el momento propicio de las mareas vivas.

Pero el lunes no todos los astros se alinearon en favor de estos trabajos. Durante las últimas dos semanas, con las marejadas, el nivel de arena ha subido varios centímetros en Ondarreta lo que ha vuelto a enterrar las piedras y ha hecho más difícil su extracción. Solo 49 toneladas de escombro pudieron recogerse el lunes, frente a las 200 toneladas por noche que rindió el operativo en agosto. Ante esta situación, y tras una labor de inspección de la playa ayer a mediodía, García decidió suspender la segunda jornada de recogida de piedras de esta semana. «Vamos a optimizar los recursos. Los utilizaremos en octubre en algún momento propicio de cara a limpiar la playa con vistas al año que viene».