Las máquinas han logrado retirar el gran volumen de algas que cubría la orillla de La Concha.

El servicio de limpieza retira en tres días 26.300 kilos de algas de la playa de La Concha

El dispositivo de retirada de piedras en Ondarreta extrae solo 49 toneladas de cascotes en la primera noche de mareas vivas de septiembre y anula la segunda jornada para «optimizar los recursos

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:35

. El Ayuntamiento estaba estos días pendiente de las mareas vivas para sacar la máxima cantidad de piedras posible de la playa de Ondarreta, pero ... el mar le ha cambiado los planes. Los cascotes estaban muy enterrados en arena y ha decidido abortar la segunda noche de trabajos. Sin embargo, en lo que se han afanado los operarios, esta vez los del servicio de limpieza, es en sacar de la playa las ingentes cantidades de algas que habían llegado a La Concha durante los últimos días. Han sido 25.000 kilos de estas plantas marinas las que se han eliminado en los últimos tres días del principal arenal de la ciudad.

